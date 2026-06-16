Saronno diventa un palcoscenico a cielo aperto: nasce Reverie, il festival delle arti performative

Per tre giorni Saronno si trasformerà in un grande teatro diffuso tra piazze, cortili e luoghi simbolo della città. Dal 9 all’11 luglio debutta infatti Reverie – Festival di Arti Performative, una nuova manifestazione culturale che porterà nel centro cittadino spettacoli di teatro, circo contemporaneo, danza e musica con artisti e compagnie provenienti dall’Italia e dall’estero. L’ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito.

Un festival che coinvolge tutta la città

Piazza Libertà, Piazza Indipendenza, Piazza De Gasperi, Piazza Avis e Palazzo Visconti saranno i principali scenari della manifestazione, che è stata presentata questa mattina dall’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio. L’iniziativa sarà affidata alla direzione artistica degli Eccentrici Dadarò, realtà teatrale attiva da quasi trent’anni nel panorama nazionale.

L’obiettivo è quello di creare un appuntamento capace di unire cultura, socialità e valorizzazione degli spazi pubblici, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’esperienza condivisa. Un festival pensato per famiglie, bambini e adulti, con un programma che spazia dalla clownerie al teatro fisico, dalle performance partecipative alla musica dal vivo.

«Questo festival nasce dalla convinzione che la cultura non sia un ornamento della vita civica, ma la sua struttura portante – ha detto Maria Cornelia Proserpio – Saronno merita un evento che non abbia nulla da invidiare ai grandi centri urbani».

Tre giorni di spettacoli tra piazze e palazzi storici

Il festival prenderà il via giovedì 9 luglio con una parata musicale itinerante nella zona pedonale e una serie di spettacoli di teatro-circo, acrobazie e comicità. In serata spazio anche ai Jaga Pirates con il loro “Lemon Live Show” in Piazza Libertà.

Venerdì 10 luglio il programma proseguirà con performance teatrali e di danza partecipativa, tra cui “Amami” di MC Fois e “GatherDance” di Intelfade aps, e “Cometa” di Cometa Circus (nella foto) oltre agli spettacoli per bambini inseriti nel cartellone di Estate Divina.

La giornata conclusiva di sabato 11 luglio vedrà alternarsi artisti internazionali e compagnie italiane. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono i Black Blues Brothers, gruppo di acrobati kenioti che negli ultimi anni ha conquistato i principali festival internazionali, e il concerto dei grandi tamburi giapponesi Taiko, previsto in Piazza Avis.

Un progetto destinato a crescere

Secondo gli organizzatori, Reverie rappresenta il primo passo di un progetto culturale più ampio che accompagnerà la città fino al 2030. L’intenzione è quella di consolidare progressivamente il festival attraverso nuove collaborazioni, attività formative per i giovani e iniziative dedicate alla partecipazione della comunità.

Il festival gode del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Camera di Commercio di Varese e Fondazione Varese Welcome.

Laboratori gratuiti per i bambini

Ad anticipare la manifestazione saranno due appuntamenti dedicati ai più piccoli. Il 2 e il 7 luglio la Biblioteca Civica ospiterà infatti “Giocare al Teatro!”, laboratorio gratuito rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni per avvicinarli al mondo delle arti performative attraverso il gioco, il movimento e l’immaginazione.