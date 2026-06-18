Saronno, due assessori lasciano la giunta Pagani: si dimettono Nicola Gilardoni e Laura De Cristofaro
L'assessore alla Rigenerazione Urbana lascia per motivi di salute, mentre l'assessora a Commercio e Mobilità ha deciso di dimettersi per impegni professionali e personali. Nelle prossime ore verrà uffiializzato il nuovo assetto della giunta comunale
Cambio nella squadra di governo del Comune di Saronno.La sindaca Ilaria Pagani ha comunicato le dimissioni presentate da due componenti della giunta comunale: Nicola Gilardoni, assessore alla Rigenerazione Urbana, e Laura De Cristofaro, assessora al Commercio, Attività Produttive, Transizione Ecologica e Mobilità.
Le dimissioni arrivano a poco più di un anno dall’insediamento dell’amministrazione guidata da Pagani e sono motivate ufficialmente da ragioni personali differenti.
Le motivazioni delle dimissioni
Secondo quanto comunicato dal Comune, Nicola Gilardoni ha deciso di lasciare l’incarico per motivi di salute.
Laura De Cristofaro ha invece rassegnato le proprie dimissioni a causa di nuovi impegni professionali e personali che, come spiegato nella comunicazione ufficiale, non le consentirebbero di proseguire l’attività amministrativa con il tempo e l’impegno richiesti dal ruolo.
Entrambi ricoprivano deleghe particolarmente rilevanti all’interno della giunta, occupandosi rispettivamente di rigenerazione urbana e di settori strategici come commercio, attività produttive, mobilità e transizione ecologica.
Il ringraziamento del sindaco
Nel commentare la notizia, Ilaria Pagani ha voluto esprimere il proprio ringraziamento ai due assessori per il lavoro svolto nel primo anno di mandato.
«Desidero ringraziare sinceramente Nicola Gilardoni e Laura De Cristofaro per il lavoro svolto in questo primo anno di mandato. Entrambi hanno affrontato il proprio incarico con serietà, disponibilità e spirito di servizio, mettendo a disposizione della città competenze, tempo ed energie in settori particolarmente importanti per la vita della nostra comunità» ha dichiarato la sindaca.
Pagani ha inoltre sottolineato il contributo offerto dai due amministratori in questi mesi: «Ad entrambi va il ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi, ed esprimo la mia gratitudine personale e quella dell’intera Amministrazione comunale».
Verso il nuovo assetto della giunta
Nonostante la conclusione dell’esperienza amministrativa, il sindaco auspica che il rapporto costruito durante questo primo anno possa proseguire anche in altre forme.
«Sono certa che il rapporto costruito in questo anno non si interromperà con la conclusione dell’esperienza in Giunta. Mi auguro che possano continuare a offrire il proprio contributo alla città e che possano esserci in futuro nuove occasioni di collaborazione, sempre nell’interesse della comunità saronnese» ha aggiunto Pagani.
L’attenzione si sposta ora sulla riorganizzazione della squadra di governo cittadina. Il sindaco ha infatti annunciato che nelle prossime ore procederà alla definizione del nuovo assetto della giunta comunale, che verrà illustrato attraverso una successiva comunicazione ufficiale.
Le dimissioni di due assessori contemporaneamente rappresentano uno dei passaggi più significativi vissuti finora dall’esecutivo saronnese e aprono una nuova fase per l’amministrazione comunale.
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