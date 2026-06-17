Saronno ospita i Campionati regionali di società Cadetti e Ragazzi: un weekend dedicato all’atletica giovanile

Sarà un fine settimana all’insegna dello sport giovanile quello in programma a Saronno il 20 e 21 giugno. Lo stadio Colombo Gianetti di via Biffi ospiterà infatti i Campionati di Società Regionali di atletica leggera per le categorie Cadetti e Ragazzi, uno degli appuntamenti più importanti del calendario lombardo dedicato ai giovani talenti della pista e delle pedane.

A organizzare e ospitare la manifestazione sarà l’OSA Libertas Saronno, che accoglierà atleti provenienti da tutta la Lombardia per due giornate di gare che si preannunciano particolarmente partecipate.

Due giorni di gare allo stadio Colombo Gianetti

Il programma prenderà il via sabato 20 giugno alle 16, mentre domenica 21 le competizioni inizieranno alle 9.30 per poi riprendere nel pomeriggio dalle 16.30.

In pista e sulle pedane si confronteranno centinaia di giovani atleti appartenenti alle categorie Ragazzi e Cadetti, protagonisti delle prime esperienze agonistiche nell’atletica leggera. Insieme a loro arriveranno a Saronno anche famiglie, tecnici e accompagnatori, trasformando l’impianto sportivo cittadino in un punto di riferimento per l’atletica regionale.

Un evento che valorizza gli impianti cittadini

L’assegnazione della manifestazione rappresenta anche un riconoscimento alla qualità delle strutture sportive saronnesi.

Lo stadio Colombo Gianetti è infatti uno dei pochi impianti della Lombardia a poter contare su una pista coperta utilizzabile per il riscaldamento degli atleti, una caratteristica particolarmente apprezzata dagli organizzatori e dalle società sportive soprattutto in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli.

La scelta di Saronno come sede della competizione conferma quindi il ruolo della città nel panorama dell’atletica regionale e la capacità dell’impianto di ospitare manifestazioni di alto livello.

In gara anche i giovani dell’OSA

Naturalmente tra i protagonisti del weekend ci saranno anche i giovani atleti dell’OSA Libertas Saronno, impegnati a difendere i colori della società di casa davanti al proprio pubblico.

Per il club saronnese sarà l’occasione per vivere una vera festa dell’atletica giovanile, in un contesto che unisce competizione, crescita sportiva e condivisione della passione per l’atletica.

L’ingresso consentirà agli appassionati di assistere da vicino alle gare e di sostenere i giovani atleti in una manifestazione che rappresenta uno dei principali appuntamenti regionali dedicati alle nuove generazioni dello sport.