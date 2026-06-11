Saronno, scontro tra auto e moto in via Varese: in ospedale un uomo di 58 anni

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno, a Saronno. Poco dopo le 17.30 un’auto e una moto si sono scontrate in via Varese, all’altezza del civico 194. Nell’impatto è rimasto ferito un uomo di 58 anni.

L’allarme è scattato poco dopo le 17.3o e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra Rovellasca, in codice giallo. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono stati allertati gli agenti della Polizia locale di Saronno che hanno effettuati i rilievi del sinistro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra i due veicoli e accertare eventuali responsabilità.

Il motociclista è stato assistito dal personale sanitario e successivamente trasportato all’ospedale di Saronno in codice giallo, indice di condizioni di media gravità.

(immagine d’archivio)