Saronno, scontro tra auto e moto in via Varese: in ospedale un uomo di 58 anni
L'uomo coinvolto nell'incidente è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino dopo le prime cure ricevute sul posto
Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno, a Saronno. Poco dopo le 17.30 un’auto e una moto si sono scontrate in via Varese, all’altezza del civico 194. Nell’impatto è rimasto ferito un uomo di 58 anni.
L’allarme è scattato poco dopo le 17.3o e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra Rovellasca, in codice giallo. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono stati allertati gli agenti della Polizia locale di Saronno che hanno effettuati i rilievi del sinistro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra i due veicoli e accertare eventuali responsabilità.
Il motociclista è stato assistito dal personale sanitario e successivamente trasportato all’ospedale di Saronno in codice giallo, indice di condizioni di media gravità.
(immagine d’archivio)
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.