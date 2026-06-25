Scatta anche in provincia di Varese l’allerta gialla per temporali: attesi rovesci fino a venerdì mattina
Anche uil Varesotto si prepara a una fase di instabilità meteorologica. Possibili fenomeni intensi tra la serata di oggi e la mattinata di domani. La Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla
Nuova fase di maltempo in arrivo sulla provincia di Varese. Secondo le previsioni meteorologiche diffuse dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, tra la serata di oggi, giovedì 25 giugno, e la mattinata di venerdì 26 giugno sono attesi rovesci e temporali che interesseranno in particolare le aree alpine e prealpine.
Nel corso del pomeriggio e della serata odierna le precipitazioni, inizialmente concentrate a ridosso dei rilievi, potranno estendersi localmente anche alle zone di pianura. I fenomeni più significativi sono attesi lungo la fascia alpina e prealpina occidentale, con la possibilità di temporali insistenti che potrebbero coinvolgere anche parte dell’alta pianura.
Per la giornata di venerdì il quadro resterà instabile. Già dalla notte sono previste precipitazioni sparse, soprattutto nelle aree montane e nei settori limitrofi di pianura. Sui comparti occidentali della Lombardia non si escludono fenomeni localmente più persistenti, destinati a esaurirsi nel corso della mattinata, prima di una possibile nuova riattivazione dei temporali nelle ore pomeridiane lungo i rilievi.
Alla luce delle previsioni, la Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico valida dalle 18 di oggi fino alle 9 di domani. È stata inoltre diramata un’allerta gialla per rischio temporali.
Le autorità raccomandano prudenza soprattutto nelle aree vicine a corsi d’acqua, zone soggette ad allagamenti e sottopassi. Particolare attenzione è richiesta anche a chi partecipa a eventi all’aperto, dove eventuali fenomeni temporaleschi potrebbero determinare situazioni di rischio in tempi rapidi.
La Protezione civile seguirà costantemente l’evoluzione della situazione meteorologica, invitando la popolazione a tenersi aggiornata attraverso i canali ufficiali e a limitare gli spostamenti non necessari in caso di temporali particolarmente intensi.
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