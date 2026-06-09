Scatti dal passato e Il bosco dopo il tramonto nel Parco archeologico di Castelseprio

Le Giornate europee dell’archeologia coinvolgono anche il Parco Archeologico di Castelseprio che per l’occasione, sabato 13 giugno, propone un coinvolgente laboratorio dedicato ai bambini e una speciale passeggiata notturna.

SCATTI DAL PASSATO

Nel pomeriggio di sabato 13 giugno, alle 14.30, nell’area degli scavi i bambini di età indicativa tra i 6 e gli 11 anni, potranno partecipare a Scatti dal passato, un laboratorio gratuito alla scoperta della fotografia come memoria.

L’attività parte dalla lettura di un albo illustrato – Le cose che passano di Alemagna – per un’introduzione semplice e poetica all’idea del tempo e della storia. Si prosegue poi con la scoperta di alcuni edifici del parco con una passeggiata condotta con il supporto di fotografie storiche che consentiranno ai bambini di giocare al “trova le differenze” rispetto alla situazione attuale, per ragionare su come gli edifici e il paesaggio si siano modificati nel corso del tempo.

In laboratorio a ciascun bambino verrà consegnata una stampa di foto storica del parco, a cui sarà stato sovrapposto un foglio di carta da lucido e con i pastelli a cera si potranno aggiungere particolari verosimili o immaginari per completare l’immagine.

L’evento, a partecipazione gratuita, è organizzato in collaborazione con Abbonamento musei Lombardia.

IL BOSCO DOPO IL TRAMONTO

E sempre sabato ma in serata, a partire dalle ore 21 sempredal Parco Archeologico partirà una Passeggiata serale con le Guardie Ecologiche Volontarie per scoprire suoni, luci e vita del bosco nelle ore notturne.

In collaborazione con Guardie Ecologiche Volontarie – Coordinamento PLIS Insubria Olona.

Il Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio si trova in via Castelvecchio1513 a Castelseprio.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il Parco al numero 366 663 2727 oppure parcoarcheologico.castelseprio@cultura.gov.it o consultare il sito a QUESTO LINK.