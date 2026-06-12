Schiaffeggia una cameriera e impugna un coltello, denunciato dalla polizia di Como

La Polizia di Stato di Como, stanotte, ha denunciato in stato di libertà per percosse e porto abusivo d’armi un 26enne statunitense. Le Volanti a mezzanotte circa, sono intervenute in Via Caio Plinio a seguito della segnalazione giunta di un soggetto che aveva aggredito la cameriera di un fast food della zona.

Al loro arrivo i poliziotti hanno subito notato il soggetto, un 26enne statunitense, poco distante dal luogo della segnalazione con in mano un coltello ad apertura manuale, privo di blocco lama di circa 12 cm.

L’uomo è stato subito disarmato ed assicurato all’interno dell’autovettura di servizio.

Il responsabile del fast food ha raccontato agli operanti che l’uomo è solito sostare fino a tardi all’interno del locale, per lo più senza consumare o senza ottemperare al pagamento, questa volta al diniego della cameriera di fornirgli del cibo, ha reagito aggredendola e colpendola al volto con degli schiaffi.

In Questura, sono emersi i suoi precedenti di polizia per resistenza a Pubblico Ufficiale, maltrattamenti in famiglia e precedenti penali per rapina; il 26enne è stato, quindi, denunciato in stato di libertà per percosse e porto abusivo d’armi.