School Boat Race, il Ferraris di Varese conquista il trofeo 2026

Una intensa giornata di sport, amicizia e condivisione dei valori più autentici della pratica sportiva ha animato, mercoledì 3 giugno 2026, la quarta edizione della School Boat Race, svoltasi a Varese, in località Schiranna, nella sede della Società Canottieri Varese A.S.D.

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La manifestazione ha visto protagonisti gli studenti dei licei scientifici sportivi della provincia di Varese, impegnati in una competizione capace di unire agonismo, spirito di squadra, collaborazione e fair play. Hanno partecipato il Liceo Scientifico “G. Ferraris” di Varese, l’ISIIS “E. Stein” di Gavirate, l’IIS “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Sesto Calende, il Liceo di Viale dei Tigli di Gallarate e gli studenti dell’I.S.I.S. “Città di Luino – C. Volonté” e del Liceo Scientifico “Sereni” di Luino, che hanno gareggiato insieme.

Le gare si sono articolate in due categorie: Esordienti, riservata agli studenti che non svolgono attività remiera agonistica federale o indicati come tali dalla scuola di appartenenza, e Agonisti, destinata agli studenti già impegnati nell’attività remiera a livello agonistico. Per la categoria Esordienti erano previste le prove in 4+1 GIG maschile e 4+1 GIG femminile, con equipaggi composti da quattro vogatori e un timoniere. Per la categoria Agonisti, invece, si sono disputate le gare in 4x femminile e 8+ maschile.

Nella gara 4+1 GIG maschile si è classificato al primo posto l’equipaggio dell’ISIS “E. Stein” di Gavirate, seguito dal Liceo Scientifico “G. Ferraris” di Varese. Nella prova 4+1 GIG femminile, invece, il primo posto è stato conquistato dall’equipaggio del Ferraris, davanti allo Stein.

Nella categoria Agonisti, la gara 4x femminile ha visto il successo dello Stein, seguito dal Ferraris, dall’equipaggio di Luino e dall’IIS “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Sesto Calende. Nella prova 8+ maschile agonisti, invece, si è imposto il Liceo “G. Ferraris”, davanti allo Stein, a Sesto Calende e a Luino.

Il trofeo generale è stato assegnato sulla base del regolamento della manifestazione, che prevedeva la valutazione del medagliere complessivo e, in caso di parità, il ricorso ai tempi ottenuti nelle gare della categoria agonisti, con esclusione delle prove GIG. Proprio in virtù del miglior tempo complessivo nelle gare agonistiche, il Liceo Scientifico “G. Ferraris” di Varese si è aggiudicato il trofeo finale, confermandosi vincitore della quarta edizione della School Boat Race.

Particolarmente significativo è stato anche il coinvolgimento del Liceo di Viale dei Tigli di Gallarate: considerata la distanza dal lago e il numero ridotto di studenti impegnati nel canottaggio, l’unica atleta partecipante dell’istituto gallaratese ha gareggiato con la squadra femminile del Liceo Ferraris, in un clima di collaborazione e autentica inclusione sportiva.

Il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico “G. Ferraris”, professor Marco Zago, ha espresso il proprio ringraziamento a tutti gli studenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici, ai genitori che hanno reso possibile la manifestazione, sottolineando l’impegno, l’attenzione ai valori dello sport e la volontà condivisa di valorizzare le abilità e le competenze degli studenti, capaci di esprimere i propri talenti anche in contesti diversi da quelli tradizionalmente scolastici.

«Le indicazioni ministeriali e la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente – ha ricordato il Dirigente – evidenziano come l’apprendimento formale e informale svolga una funzione cruciale nello sviluppo delle capacità interpersonali, del pensiero analitico e critico e delle competenze personali e sociali dei ragazzi. Per questo è importante promuovere esperienze formative anche attraverso la cultura, l’animazione socioeducativa, il volontariato e lo sport».

In questa prospettiva, una manifestazione come la School Boat Race assume un valore che va oltre il risultato sportivo. Per un liceo, e in modo particolare per un liceo scientifico sportivo, il campo di gara diventa un autentico contesto di apprendimento. In questo caso, il lago, la sede della Canottieri Varese e l’intero scenario della Schiranna hanno rappresentato un’aula all’aperto di eccezionale valore educativo, nella quale gli studenti hanno potuto sperimentare concretamente il rispetto delle regole, la fatica condivisa, la lealtà, la collaborazione e il senso di appartenenza.

La fortuna di vivere in un contesto ambientale, sportivo e socio-culturale di grande rilievo come quello offerto da Varese e dalla sua provincia non può che favorire e incoraggiare iniziative di questo genere, capaci di mettere in relazione scuola, territorio, sport e crescita personale.

La School Boat Race si conferma così non solo come appuntamento competitivo, ma anche come occasione formativa di grande valore. Una mattinata intensa, nella quale il canottaggio è diventato strumento educativo, luogo di incontro tra scuole e palestra concreta di cittadinanza attiva.

L’appuntamento è già rivolto al prossimo anno, quando la competizione sarà nuovamente proposta, confermando la volontà delle scuole partecipanti di continuare a costruire occasioni di incontro, crescita e valorizzazione dei giovani attraverso lo sport.

Infine, Il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico “G. Ferraris” di Varese, prof. Marco Zago, rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione: al dott. Pier Paolo Frattini, responsabile della Canottieri Varese, al dott. Leonardo Binda, presidente del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Canottaggio, al dott. Nicola Zenati, presidente della Fondazione Carlo Maria Alioli, e alla ditta Maghetti, il cui contributo è stato fondamentale per la buona riuscita dell’evento.

I ringraziamenti del Dirigente Zago si estendono, in modo particolare, al prof. Renato Gaeta, che quattro anni fa ha coinvolto lo stesso Dirigente del Liceo “G. Ferraris” e la Dirigente dell’ISIIS “E. Stein” di Gavirate, prof.ssa Laura Ceresa, in questa importante avventura educativa e sportiva.

Al prof. Gaeta, che il prossimo anno andrà in pensione, il Dirigente rivolge un riconoscimento speciale per la passione, la competenza e la dedizione con cui ha saputo promuovere e accompagnare un progetto capace di crescere nel tempo e di diventare un appuntamento significativo per gli studenti, per le scuole e per l’intero territorio.

NOMI EQUIPAGGI

Liceo Ferraris

4 di coppia femminile: Gerosa Aurora, Bianchi Sarah, Mariani Matilde, Bollini Agata.

8 maschile: Maculan Luca(timoniere), Baggi Filippo, Arra Leonida, Paladini Niccolò, Remelli Mattia, Seceleanu Matteo, Marino Gianmarco, Zampieri Niccolò, Bianchi Giovanni, Federici Tommaso (riserva).

4 GIG maschile: Palmieri Filippo (timoniere), Limido Federico, Cosco Jacopo, Strippoli Gianluca, Mattarello Carlo, Lavagno Filippo (riserva).

4 GIG femminile: Zakharchuk Elisabetta (timoniere), Bernasconi Ludovica, Tullio Anna, Mollar Lara, Marabelli Agata, Schiavini Elisa (riserva).

IIS Dalla Chiesa di Sesto Calende

8 maschile: Colombo consolaro Matteo, Sommavilla Simone , Tognoli Jacopo, Piras Riccardo, Motta Alex, Vasconi Gregorio , Castano Karim, Savi Matteo, Reto Chiara (timoniere).

4 femminile: Marino Gloria, Lattanzio Noemi, Turani Beatrice, Rosini Matilde

ISIS LUINO e Liceo Sereni

Equipaggio maschile: Gugole Andrea, De Bitonti Stefano, Talamona Gabriele, Martinoia Federico, Lavarra Stefano, Taccogna Edoardo, Melegari Matteo, Cerinotti Mattia, Garofalo Alice ( Timoniere ).

Equipaggio Femminile: Rigazzi Chiara, Tosi Arianna, Morandi Aurora, Molinari Arianna.

ISIS Stein

8 maschile: Ginolfi Mattia, Vierucci Bruno, Thomasetto Matias, Piscia Loris, Assunto Luca, Boggio Marco, Gregorutti Froncesco, Biavaschi Christian, tim. Tronconi Loverzo.

4 femminile: Gilas Martina, Morone Alice, Anodi Nene, Aroldi Scilla.

4 GIG femminile: Camilla Sartorio, Rachele Merigo, Vittoria Bertin, Giulia Malatesta, Arianna Nasimbene.

4 GiG maschile: Giulio Brisigotti, Tommaso Vitelmi, Filippo Petvazini, Michele Roccesavo, tim. Filippo Manicone.





