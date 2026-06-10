​Scienza e politica a confronto: a Malnate una conferenza sulle “Terre rare” con Giorgio Benedek

Quale futuro ci attende nell’approvvigionamento e nell’uso delle terre rare e dei nuovi materiali? E come si colma il divario tra le decisioni politiche e l’evoluzione della conoscenza scientifica? Sono queste le grandi domande al centro della conferenza “Terre rare e altri materiali, quale futuro? Discrasie tra politica e conoscenza scientifica e tecnologica”, che si terrà giovedì 18 giugno alle ore 18:30 presso la splendida cornice di Cascina Diodona (Via Hermada, 20 – Malnate).

​L’evento vedrà come ospite d’onore il Professore Giorgio Benedek, Professore Emerito di Fisica della Materia presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università Milano Bicocca, uno dei massimi esperti del settore. Ad introdurre la serata e a dialogare con l’ospite saranno la Sindaca della Città di Malnate, Nadia Cannito, e il Professore Giuliano Tessera.

​L’incontro, organizzato dalla Città di Malnate e la preziosa collaborazione del Rotary Club Insubriae – Malnate la partecipazione del Rotary Club Laveno-Luino Alto Verbano, si propone come un momento di altissimo valore divulgativo e di riflessione geopolitica e ambientale, aperto a tutta la cittadinanza.

​La dichiarazione della Sindaca, Nadia Cannito: ​”Ospitare a Malnate una personalità del calibro del Professore Giorgio Benedek è per noi un grande onore e un’opportunità straordinaria di crescita culturale e civile. Il tema delle terre rare e dei materiali strategici non è una questione puramente accademica, ma una realtà che tocca da vicino il futuro dell’industria, della transizione ecologica e della nostra quotidianità.

​Come amministratori, sentiamo forte il dovere di favorire occasioni d’incontro in cui la conoscenza scientifica possa dialogare con la politica, offrendo ai cittadini gli strumenti per comprendere le sfide globali del nostro tempo. Ringrazio di cuore il Professor Tessera e i Rotary Club per aver creduto in questo progetto e per la sinergia che ha permesso di realizzare un evento di così alto profilo.”