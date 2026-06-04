Scienza, manga e scherma storica al Centro Didattico del Parco Pineta

Imparare a disegnare i piccoli abitanti del bosco in stile Manga, impugnare un fioretto scoprendo la fisica del movimento o lasciarsi incantare da letture animate. Al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate, la domenica pomeriggio si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dove il confine tra arte e scienza svanisce, regalando ai bambini e alle loro famiglie esperienze uniche e completamente gratuite.

Le iniziative rientrano nel più ampio progetto “CostellAzioni”, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, nato con l’obiettivo di rendere la cultura scientifica e naturalistica accessibile attraverso linguaggi creativi e coinvolgenti.

Al confine tra Arte e Scienza: gli appuntamenti di Giugno

Durante le consuete aperture domenicali (ore 15.00 – 19.00), il Centro ospiterà laboratori speciali pensati per stimolare la manualità e la curiosità dei bambini:

Domenica 7 giugno: “Letture animate” – Un format che unisce la narrazione di storie magiche a piccoli laboratori pratici, per scoprire i segreti della natura e dell’astronomia in modo dolce e divertente. (qui per prenotarsi)

Domenica 14 giugno: “Al confine tra Arte e Scienza” – con vari laboratori speciali (qui per prenotarsi)

Scherma Storica “Istinti affilati”: A cura dell’Associazione Sword Academy, un viaggio tra storia e biologia per capire come predatori e cavalieri condividano la precisione del movimento. (Turni h 15.30 e 16.45 – Gratuito, prenotazione in loco).

Laboratorio Manga “Gli animali del bosco”: In collaborazione con Manga Lab Como, per imparare a trasformare le creature della foresta in personaggi dei fumetti giapponesi. (Turni h 15.30 e 16.45 – Gratuito, prenotazione in loco).

Laboratorio STEAM: Uno spazio dedicato alla sperimentazione pura (3-99 anni), dove scienza e tecnologia si mescolano al gioco. (Sempre disponibile, senza prenotazione).

Una domenica tutta da vivere nel Parco Pineta

Oltre agli eventi speciali, ogni domenica il Centro offre un ventaglio completo di proposte per esplorare il territorio e il cosmo. I visitatori potranno mettersi alla prova con le “Prove dell’Esploratore”, percorrere il suggestivo Sentiero della Magia del Bosco o fare un viaggio a piedi tra i pianeti del Sistema Solare.

Per gli amanti dell’infinito, restano attive le visite guidate all’Osservatorio Astronomico e gli spettacolari viaggi immersivi nell’EcoPlanetario (unica attività a pagamento), con temi sempre diversi ogni settimana.

Per info e prenotazioni:

Sito Web: www.centrodidatticoscientifico.it/eventi

Sede: Via ai Ronchi, 75 – Tradate (VA)

Scopri di più sul progetto

Dubbi dell’ultimo minuto? Il sabato dalle 10:00 alle 12:00 live su WhatsApp per info rapide su meteo, parcheggio e disponibilità