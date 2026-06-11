Sciopero dei treni, giornata difficile per i pendolari: a Cadorna raffica di corse soppresse

Tabelloni pieni di “soppresso” alla stazione di Milano Cadorna nel primo pomeriggio di giovedì 11 giugno. Treni cancellati verso Saronno, Varese Nord, Como Lago, Seveso: è l’effetto dello sciopero nazionale proclamato dai sindacati di base del settore ferroviario, della durata complessiva di 23 ore, dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno. La protesta coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo, oltre agli addetti delle imprese in appalto ferroviario.

L’agitazione era inizialmente doppia: è stato infatti sospeso lo sciopero di 8 ore proclamato dai sindacati confederali (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa e Fast) contro il bando di gara per l’assegnazione dei servizi Intercity, dopo un confronto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le sigle di base hanno invece confermato la mobilitazione: Cub Trasporti e Sgb spiegano di scioperare “a sostegno della piattaforma per un Ccnl che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario di tutti i ferrovieri”, contro quello che definiscono “il buco nero delle gare e dello spacchettamento in ferrovia” e contro “il sistema azienda che sta demolendo Mercitalia”.

Sulla rete Trenord le conseguenze sono pesanti: l’agitazione può causare variazioni e cancellazioni ai treni regionali, suburbani, di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. La circolazione è assicurata esclusivamente durante le fasce di garanzia previste dalla legge: i treni viaggiano dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, e l’elenco dei servizi minimi garantiti è consultabile sul sito www.trenord.it/trenigarantiti.

A farne le spese sono soprattutto i pendolari delle linee che collegano la provincia di Varese a Milano: nel primo pomeriggio a Cadorna risultavano soppressi, tra gli altri, i regionali R22 per Varese Nord, le corse S3 per Saronno e i collegamenti verso Como e la Brianza. In caso di cancellazione del servizio aeroportuale sono previsti bus sostitutivi senza fermate intermedie: a Cadorna il Malpensa Express delle 14.26 risultava infatti sostituito da un autobus in partenza da via Paleocapa.

Per chi deve viaggiare il consiglio resta quello di verificare in tempo reale la circolazione sull’app e sul sito di Trenord. I treni regionali già in viaggio possono arrivare a destinazione se l’orario di arrivo è previsto entro un’ora dalla fine della fascia di garanzia. Lo sciopero terminerà alle 2 di venerdì 12 giugno, con la circolazione che tornerà progressivamente alla normalità nella mattinata.