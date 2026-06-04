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Sciopero di 8 ore all’Ibs Tecnology di Tradate. Lavoratori in presidio davanti ai cancelli

Dopo il mancato accordo sul contratto aziendale, la Fiom Cgil rilancia la mobilitazione. Contestate le proposte della direzione su premio di risultato, salario e conciliazione vita-lavoro

Avarie

Prosegue lo scontro tra lavoratori e azienda alla Ibs Tecnology di Tradate. Per venerdì 5 giugno è stato proclamato uno sciopero generale aziendale di 8 ore che coinvolgerà tutti i turni e il personale giornaliero. Per l’intera giornata è previsto un presidio permanente davanti ai cancelli dello stabilimento di via Carlo Magni.
La mobilitazione si inserisce in un quadro di agitazione già avviato nelle scorse settimane con il blocco totale degli straordinari e della flessibilità. Alla base della protesta, spiega la Fiom Cgil, c’è il mancato accordo sul contratto di secondo livello.
Dopo mesi di confronto senza risultati, ad aprile le Rsu hanno dichiarato lo stato di agitazione. Secondo il sindacato, la direzione aziendale avrebbe infatti escluso sia l’introduzione di un Premio di Risultato sia incrementi salariali strutturali, avanzando soltanto una proposta definita “simbolica” per il lavoro notturno.
A inizio maggio i lavoratori hanno respinto all’unanimità le offerte aziendali e dato il via a un primo pacchetto di 8 ore di sciopero. Il 22 maggio è seguita una seconda iniziativa con due ore di astensione dal lavoro a fine turno.
Con la protesta di venerdì il totale delle ore di sciopero sale così a 16 nell’arco di un mese e mezzo. La piattaforma sindacale non riguarda soltanto gli aspetti economici. Tra le richieste figurano un Premio di Risultato legato alla produttività del sito di Tradate, aumenti salariali in busta paga e non attraverso strumenti di welfare aziendale, oltre a misure concrete per migliorare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

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Pubblicato il 04 Giugno 2026
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