Scivolata all’ultimo per il CISV Hurricane: sconfitta 3-1 contro la Roma Allblinds

Una beffa all’ultimo respiro cancella il sogno del CISV Hurricane Saronno, che sul diamante di casa cede per 3 a 1 contro la Roma Allblinds al termine di una partita intensissima. Sul campo di via Ungaretti, nella settima giornata del campionato di baseball per ciechi e ipovedenti (BXC), la formazione saronnese ha accarezzato a lungo la vittoria, conducendo l’incontro per 1 a 0 fino alle battute conclusive, prima di subire la rimonta decisiva della compagine capitolina.

Una sfida dominata dalle difese

Il match ha visto un sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre salite in cattedra soprattutto nella fase difensiva, capace di disinnescare a più riprese i rispettivi attacchi. Tra i padroni di casa è spiccata la prestazione monumentale di Trombini, soprannominato “Uragano Shark”, autore di ben 19 assistenze complessive contro le 12 messe a segno dallo storico interbase avversario Bassani. Ottimi contributi sono arrivati anche da capitan Neto e dai gemelli Difrancescantonio, che hanno permesso al Saronno di difendere con le unghie il prezioso punto di vantaggio conquistato nelle prime fasi della gara.

Le acrobazie in seconda base

A blindare la difesa saronnese per gran parte del match ci sono stati anche i numeri incredibili di acrobazia e bravura da parte di Filippo Rossi, ex giocatore del Saronno e difensore vedente con guantone posizionato in seconda base, fondamentale nel contenere le offensive della squadra ospite. Nonostante questa grande prova di forza nel reparto arretrato, la dinamica del gioco è cambiata radicalmente a partire dalla settima ripresa, quando la Roma Allblinds ha trovato nuova linfa offensiva grazie all’ingresso in campo di Somma.

La rimonta della Roma Allblinds

La compagine romana ha fatto valere tutta la propria esperienza e determinazione proprio al nono e ultimo inning d’attacco. Con una serie di giri di base che hanno messo in seria difficoltà la retroguardia saronnese, la formazione capitolina ha firmato i 3 punti del sorpasso, lasciando attoniti i giocatori di casa e il numeroso pubblico presente sulle tribune di via Ungaretti.

Fairplay e autorità sugli spalti

Nonostante l’amarezza per il risultato sfumato sul traguardo, i tifosi e gli atleti del CISV Hurricane hanno applaudito con grande sportività il riscatto dei rivali, che hanno beneficiato anche dei costanti incitamenti del loro coach Marco Corazza, già tecnico della Nazionale BXC. Tra il pubblico erano presenti diverse personalità del panorama sportivo e associativo locale, tra cui Massimo Rotondo, presidente del Saronno Softball e Baseball, Adele Patrini, fondatrice dello storico club “I Patrini”, e Michele Ciorra, presidente del Lions Club Gallarate Host, main sponsor della squadra.

I rappresentanti delle istituzioni sportive si sono uniti ai complimenti verso la formazione romana, sottolineando al contempo la crescita costante del gruppo di Saronno. «O si vince o si impara! – il commento dei dirigenti e degli ospiti illustri a fine gara, che hanno voluto citare il celebre slogan di un campione del tennis – e questa partita rappresenta un importante momento di crescita per tutto il collettivo».