Scompare sott’acqua durante il bagno a Faido: 47enne in gravi condizioni
Un quarantasettenne è rimasto sommerso nella pozza della Piumogna. È stato recuperato dai presenti e trasportato in ospedale con l'elicottero della Rega
Un cittadino di 47 anni, di origini afghane e residente in Valle Leventina, si trova ricoverato in gravi condizioni a causa di un principio di annegamento avvenuto nel pomeriggio di oggi, 21 giugno, a Faido, in Canton Ticino. (foto d’archivio)
L’uomo si è immerso nella pozza della cascata Piumogna per fare il bagno quando, poco dopo le 16:30, è scomparso sotto la superficie dell’acqua. L’inchiesta di polizia dovrà stabilire le cause che hanno impedito all’uomo di riemergere. Alcuni bagnanti che si trovavano nello stesso specchio d’acqua hanno notato l’accaduto, hanno raggiunto il quarantasettenne e lo hanno riportato a riva. Le stesse persone hanno iniziato subito le manovre di rianimazione sul posto.
Nella zona dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e il personale della Rega, che hanno proseguito i tentativi di rianimazione. L’uomo è stato poi caricato a bordo dell’elicottero e trasportato in ospedale. I medici hanno riferito che il paziente versa in gravi condizioni. Spetterà agli accertamenti della Polizia cantonale ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Stefano Bonaccini alla Festa dell'Unità alla Schiranna: "L'alternativa è un'idea di Paese, non solo anti-Meloni"
principe.rosso su Il presidente della Lombardia Fontana annulla la missione negli USA: “Inaccettabili le parole di Trump su Meloni”
Felice su A Varese incontro con Francesca Albanese e mobilitazione per la Palestina alla Sala Kolbe
GrandeFratello su Prezzi più bassi per tifare i Mastini: via alla campagna abbonamenti giallonera
Domotronix su Incidente sulla Statale 233, traffico in tilt: pesanti code in Valganna
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.