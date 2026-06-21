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Canton Ticino

Scompare sott’acqua durante il bagno a Faido: 47enne in gravi condizioni

Un quarantasettenne è rimasto sommerso nella pozza della Piumogna. È stato recuperato dai presenti e trasportato in ospedale con l'elicottero della Rega

polizia cantonale

Un cittadino di 47 anni, di origini afghane e residente in Valle Leventina, si trova ricoverato in gravi condizioni a causa di un principio di annegamento avvenuto nel pomeriggio di oggi, 21 giugno, a Faido, in Canton Ticino. (foto d’archivio)

L’uomo si è immerso nella pozza della cascata Piumogna per fare il bagno quando, poco dopo le 16:30, è scomparso sotto la superficie dell’acqua. L’inchiesta di polizia dovrà stabilire le cause che hanno impedito all’uomo di riemergere. Alcuni bagnanti che si trovavano nello stesso specchio d’acqua hanno notato l’accaduto, hanno raggiunto il quarantasettenne e lo hanno riportato a riva. Le stesse persone hanno iniziato subito le manovre di rianimazione sul posto.

Nella zona dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e il personale della Rega, che hanno proseguito i tentativi di rianimazione. L’uomo è stato poi caricato a bordo dell’elicottero e trasportato in ospedale. I medici hanno riferito che il paziente versa in gravi condizioni. Spetterà agli accertamenti della Polizia cantonale ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

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Pubblicato il 21 Giugno 2026
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