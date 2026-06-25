Scontro a Malnate sul Pgt: l’opposizione attacca, la maggioranza risponde: “Basta slogan da campagna elettorale”
La maggioranza risponde difendendo la validità tecnica e politica dello strumento urbanistico che ridisegnerà lo sviluppo della città nei prossimi anni. Le minoranze fanno fronte comune e firmano un comunicato
Il dibattito sul nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) di Malnate alimenta il dibattito e porta allo scontro politico tra amministrazione e opposizione. Le sedute dedicate all’approvazione dello strumento urbanistico hanno delineato due visioni nettamente contrapposte, con la coalizione di maggioranza che difende la concretezza e la sicurezza del piano e le forze di minoranza che lamentano una totale chiusura al dialogo e alla partecipazione.
La difesa della maggioranza e gli obiettivi del piano
La coalizione di governo guidata della sindaca Nadia Cannito ha espresso con forza le ragioni del proprio operato, respingendo le critiche di immobilismo o silenzio sollevate dalle opposizioni. I rappresentanti della maggioranza sottolineano come il PGT sia frutto di una visione strategica precisa, incentrata sul recupero delle aree dismesse, sul potenziamento dei servizi e sulla riqualificazione del centro storico.
Sulle questioni più spinose e tecniche, l’amministrazione rivendica la scelta della responsabilità e del rispetto delle competenze professionali. «L’aula ha il compito di dare un indirizzo politico – spiegano in una nota i rappresentanti di giunta e maggioranza – non può e non deve entrare nel dettaglio di strette valutazioni tecniche, come quelle relative al dissesto idrogeologico. Di fronte a studi scientifici e approfonditi redatti da professionisti e tecnici competenti, la politica ha il dovere della responsabilità».
L’attacco delle minoranze unite
Di tutt’altro avviso sono i gruppi di opposizione, che si sono compattati in modo trasversale per contrastare le scelte della giunta. Le forze di minoranza, che comprendono Giorgia Meloni per Damiani Sindaco, Lista Damiani Sindaco, Malnate Ideale, Malnate Sostenibile e La Cassina Lista civica, denunciano una gestione del consiglio che avrebbe escluso ogni tentativo di mediazione o accoglimento delle proposte alternative arrivate dal territorio.
A firma comune è stata divulgata una nota: “La maggioranza Cannito aveva deciso di non completare la discussione in commissione degli argomenti relativi al PGT. La scelta arrogante e antidemocratica si è rivelata un boomerang per la stessa maggioranza ora costretta a riportare gli argomenti in Commissione prima della discussione in Consiglio della approvazione definitiva. La vittoria elettorale non autorizza scorciatoie. La democrazia ha i suoi modi e i suoi tempi a tutela dell’interesse dei cittadini”.
Il comunicato integrale della maggioranza
Di seguito la nota diffusa dalla coalizione di maggioranza:
“PGT Malnate: la politica indica la visione, i tecnici certificano la sicurezza: Stop agli slogan da campagna elettorale
In merito ai recenti comunicati apparsi sulla stampa riguardanti l’andamento del Consiglio Comunale sul Piano di Governo del Territorio (PGT), la coalizione di maggioranza ritiene doveroso fare chiarezza per rispetto dei cittadini e della verità dei fatti.
Dire che la maggioranza “tace” non è solo falso, ma è il tentativo di ridurre un dibattito complesso all’ennesimo slogan da perenne campagna elettorale. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri di maggioranza hanno espresso, motivato e sostenuto pubblicamente e a più riprese la visione politica che sta alla base di questa variante. Gli obiettivi strategici di questo PGT sono chiari, lineari e sotto gli occhi di tutti:
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Recupero delle aree dismesse: Priorità assoluta alla rigenerazione dell’esistente, cercando di intervenire dove il precedente piano non è stato efficace
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Servizi per i cittadini: implementazione concreta di nuovi parcheggi, creazione di percorsi pedonali sicuri e aumento degli spazi verdi e ludici per le famiglie, cercando di sbloccare situazioni di vincoli ormai pluridecennale
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Riqualificazione dei centri storici: restituire centralità, decoro e attrattività al cuore della nostra città, con una visione progettuale da discutere con gli stakeholder territoriali
Spiace constatare come, ancora una volta, una certa parte dell’opposizione preferisca fermarsi alla superficie, ignorando deliberatamente il merito di questi obiettivi politici per concentrarsi su di un “teatrinio” che solo loro vedono e raccontano.
Inoltre, viene spesso confuso — volutamente o per scarsa conoscenza — il ruolo del Consiglio Comunale: l’aula ha il compito di dare un indirizzo politico, non può e non deve entrare nel dettaglio di strette valutazioni tecniche, come quelle relative al dissesto idrogeologico. Di fronte a studi scientifici e approfonditi redatti da professionisti e tecnici competenti, la politica ha il dovere della responsabilità: non si possono e non si devono prendere decisioni opposte o arbitrarie che metterebbero a rischio la sicurezza del territorio e dei cittadini.
La maggioranza parla con gli atti, con la visione di una Malnate più moderna e vivibile, e con il rispetto dovuto alle istituzioni e ai tecnici che ci lavorano. Lasciamo volentieri agli altri la rincorsa ai titoli di giornale e alle polemiche da social.”
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