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Scontro fra auto, ferito un giovane di 20 anni a Cocquio Trevisago

L'incidente è avvenuto questa mattina in via Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i Carabinieri. Il ventenne è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Cittiglio

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì, a Cocquio Trevisago, dove due automobili si sono scontrate lungo via Milano, all’altezza del civico 100.

L’allarme è scattato alle 7.25 e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Nel sinistro è rimasto coinvolto un giovane di 20 anni, assistito dal personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa.

Dopo le prime cure, il ragazzo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Cittiglio, dove è arrivato poco prima delle 8 per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, secondo quanto emerso dai primi riscontri, non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Varese, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Non si segnalano, al momento, particolari ripercussioni sulla viabilità lungo il tratto interessato.

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Pubblicato il 19 Giugno 2026
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