Scontro fra auto, ferito un giovane di 20 anni a Cocquio Trevisago
L'incidente è avvenuto questa mattina in via Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i Carabinieri. Il ventenne è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Cittiglio
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