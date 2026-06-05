Scontro tra auto e moto sulla Saronnese a Rescaldina, disagi alla viabilità
Dalle prime informazioni una persona, una donna di 60 anni, è stata soccorsa dal personale di Areu. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanza e automedica
Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, lungo la strada provinciale Saronnese, nel territorio comunale di Rescaldina.Lo scontro è stato registrato intorno alle 13.30 ed ha visto il coinvolgimento di un’auto e una moto. Dalle prime informazioni una persona, una donna di 60 anni, è stata soccorsa dal personale di Areu. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanza e automedica. Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Locale di Rescaldina, che si occuperà anche di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
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