Scontro tra auto e moto sulla Statale Briantea a Binago: ferito un motociclista di 59 anni

Incidente stradale nella prima mattinata di venerdì 12 giugno a Binago. Lo scontro, che ha coinvolto un’auto e una moto, è avvenuto intorno alle 6.35 lungo la strada statale 342 Briantea. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 59 anni, soccorso e trasportato ll’ospedale di Varese in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori della Sos di Olgiate Comasco con un’ambulanza di base, inviati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i carabinieri di Como.