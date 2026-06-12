Scontro tra monopattino e auto a Milano in viale dell’Innovazione: muore diciannovenne
Il ventenne che si trovava sul monopattino con la vittima è stato ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza. Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto
Tragedia nella notte tra giovedì e venerdì a Milano, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in viale dell’Innovazione, nella zona di Bicocca.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane viaggiava a bordo di un monopattino insieme a un amico ventenne quando il mezzo si è scontrato con un’automobile condotta da una ragazza di 21 anni. All’origine dell’incidente ci sarebbe una mancata precedenza, circostanza sulla quale sono in corso gli accertamenti della Polizia locale di Milano.
L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e venti. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso inviati da Areu. Il diciannovenne è stato trasportato in condizioni gravissime, in codice rosso, all’ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo il ricovero nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.
Il ventenne che si trovava sul monopattino è stato invece trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita.
Coinvolta nell’incidente anche la conducente dell’auto, una ragazza di 21 anni, che non avrebbe riportato conseguenze tali da richiedere il ricovero in ospedale.
Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.
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