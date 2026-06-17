Scontro tra un’auto e una moto a Taino: ferita una donna di 23 anni
L'incidente nel primo pomeriggio di mercoledì 17 giugno. Sul posto i carabinieri di Gallarate insieme a un'ambulanza e all'automedica. La giovane è stata soccorsa in codice giallo
Incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì 17 giugno a Taino. Poco prima delle 14, in via Bonenti, si sono scontrati un’auto e una moto. Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 23 anni.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi allertati dalla Soreu dei Laghi: un’ambulanza e l’automedica per le cure del caso. La giovane è stata soccorsa in codice giallo, quello che indica condizioni di media gravità.
Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri di Gallarate, che dovranno ricostruire la dinamica esatta dello scontro.
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