Sculture e installazioni nel parco Mantegazza: l’arte del Castello di Masnago esce all’aperto

Il percorso espositivo del Castello di Masnago supera i confini fisici delle sale interne e si estende nello spazio pubblico circostante. È stato inaugurato nella giornata di oggi, sabato 6 giugno 2026, il nuovo allestimento esterno che accoglie una selezione di sculture e installazioni della Collezione Orsini all’interno del parco Mantegazza.

Il progetto va a integrare la raccolta permanente dedicata ai movimenti artistici internazionali Fluxus e Verbovisuali aperta al pubblico lo scorso febbraio nelle scuderie del castello, a cui si inseriscono anche i due pianoforti artistici realizzati da Jean-François Bory e da Arrigo Lora Totino.

Un percorso d’arte nella cornice botanica del parco

La nuova appendice all’aperto è stata curata da Silvia Vacca, conservatrice del Museo d’arte moderna e contemporanea del Castello di Masnago. Il criterio guida della progettazione è stato la fusione tra i linguaggi della contemporaneità e la cornice botanica del giardino storico: le opere sono state collocate lungo un itinerario ragionato che sfrutta le quinte fiorite e gli alberi del parco per valorizzare le proprietà volumetriche ed espressive dei singoli manufatti.

Tra i lavori principali che i visitatori possono incontrare lungo i sentieri del parco figurano:

Le strutture geometriche Sogno di una notte di mezza estate di Ben Patterson (1934-2016).

L’opera Arcaico – Moderno di Antonio del Donno (1927-2021).

La monumentale installazione Il Filo smurato (l’impronta di Penelope) di Mirella Bentivoglio (1922-2017).

Il focus sulla coscienza femminile e il mito

Proprio l’opera di Mirella Bentivoglio rappresenta uno dei fulcri concettuali del nuovo percorso. L’artista, figura di riferimento della poesia visiva e della performance in Italia, ha incentrato gran parte della sua carriera sulla riflessione antropologica e sulle rassegne dedicate all’arte al femminile. La sua installazione, composta da sedici grandi lastre di travertino disposte nel prato, reinterpreta il mito omerico della tela di Penelope, trasformandolo in una riflessione legata alla presa di coscienza delle donne nella società contemporanea.

Per l’occasione, il momento del taglio del nastro è stato accompagnato da un evento letterario e performativo. L’attrice, regista e formatrice teatrale Liliana Maffei ha proposto una serie di letture drammatizzate incentrate sui grandi personaggi femminili del mito e della commedia greca. Attraverso i testi dedicati a Penelope, Lisistrata e Clitemnestra, sono stati analizzati gli archetipi e le sfaccettature della femminilità antica in dialogo diretto con l’impatto visivo delle pietre lavorate da Bentivoglio.

L’ingresso della Collezione Orsini nel patrimonio civico consolida il ruolo del polo museale di Masnago nel campo della documentazione delle avanguardie della seconda metà del Novecento, aprendo lo spazio del parco a nuove modalità di fruizione culturale gratuita per i cittadini e i frequentatori dell’area verde.