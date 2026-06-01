Scuola e Natura: due Open Day dedicati ai docenti al Parco Pineta e al Villaggio Cagnola
Il doppio appuntamento si propone come un’occasione di incontro diretto con il team di divulgatori della Cooperativa Sociale AstroNatura, permettendo ai docenti di esplorare spazi attrezzati e metodologie educative che trasformano l'uscita scolastica in un'esperienza di crescita, creatività e meraviglia
In vista della programmazione per il prossimo anno scolastico, il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario e il Villaggio Cagnola aprono le porte al mondo della scuola. Due appuntamenti esclusivi, in due location d’eccezione, pensati per far toccare con mano a insegnanti ed educatori di ogni ordine e grado l’ampia offerta di percorsi didattici innovativi tra scienza, astronomia e ambiente.
Il doppio appuntamento si propone come un’occasione di incontro diretto con il team di divulgatori della Cooperativa Sociale AstroNatura, permettendo ai docenti di esplorare spazi attrezzati e metodologie educative che trasformano l’uscita scolastica in un’esperienza di crescita, creatività e meraviglia.
Due location, infinite opportunità educative
L’iniziativa si articola in due date pomeridiane, pensate anche per conciliare le esigenze personali: la partecipazione è infatti aperta anche a un accompagnatore per docente e ai figli, per i quali sono previsti laboratori dedicati.
- Giovedì 18 giugno (ore 14.30 – 16.30) | Villaggio Cagnola (Varese): Immerso nel cuore del Parco Campo dei Fiori alla Rasa di Varese, il Villaggio Cagnola è lo scenario ideale per la didattica outdoor. Durante l’Open Day verranno presentate le attività legate alla biodiversità e all’educazione ambientale, con una visita guidata alle strutture e un laboratorio pratico per i piccoli accompagnatori.
- Martedì 23 giugno (ore 14.30 – 16.30) | Centro Didattico Scientifico (Tradate): Presso la sede nel Parco Pineta, l’attenzione si sposterà sulla divulgazione scientifica a 360 gradi. I docenti potranno scoprire i percorsi STEAM, la didattica astronomica e vivere l’emozione di un viaggio immersivo in EcoPlanetario, uno strumento tecnologico all’avanguardia capace di rendere i contenuti complessi accessibili a ogni fascia d’età.
Perché partecipare?
Gli Open Day sono progettati per offrire risposte concrete alle esigenze dei docenti: dalla logistica alla coerenza dei percorsi con i programmi scolastici ministeriali. Incontrare i divulgatori sul campo significa poter personalizzare l’esperienza didattica, scoprendo come integrare l’osservazione del cielo, la tutela della natura e la sperimentazione scientifica nel percorso formativo degli studenti.
Modalità di partecipazione
La partecipazione agli Open Day è gratuita, ma a causa del numero limitato di posti la prenotazione è obbligatoria.
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