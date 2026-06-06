Scuola, sport e disabilità: a Varese un convegno sulle strategie contro bullismo e disagio giovanile

Mettere attorno allo stesso tavolo esperti, istituzioni e realtà del territorio per analizzare il disagio giovanile e tradurre il confronto in azioni politiche concrete. È questo l’obiettivo del convegno “Scuola, sport e disabilità: strategie per l’inclusione contro il bullismo e il disagio giovanile”, organizzato da Noi Moderati per la mattinata di sabato 13 giugno 2026 a Varese.

Come indicato nel file di riferimento “Scuola, sport e disabilità_locandina.jpeg”, l’incontro si svolgerà dalle ore 10:15 alle ore 12:30 presso la Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio avviato dal partito sui temi della tutela dei minori; un cammino che ha già visto l’organizzazione in Senato del convegno “Donne e giovani: violenza e disagio”, promosso dalla senatrice Giusy Versace, e il deposito – lo scorso 31 marzo – di una proposta di legge mirata a vietare l’accesso ai social network per gli under 13 e a limitarne i profili fino ai 16 anni.

Il programma e i relatori

I lavori si apriranno alle ore 10:30 con i saluti istituzionali affidati a Mattia Premazzi, consigliere provinciale di Noi Moderati, e a Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese.

A seguire, il programma si articolerà in due sessioni tematiche:

Ore 10:45 – Panel 1: “Fragili e Connessi: il disagio dei giovani oggi”

Moderato dalla senatrice della Repubblica e atleta paralimpica Giusy Versace, il primo tavolo vedrà gli interventi di Luca Massaccesi (presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile), Francesco Rubino (avvocato penalista esperto di bullismo e cyberbullismo), Maria Cristina Lorusso e Alfredo Francavilla (rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Io Non Ho Paura del Buio, che interverranno da remoto).

Ore 11:45 – Panel 2: “Nessuno Escluso: scuola, sport e comunità contro il disagio”

La seconda parte, moderata da Sara Vezzaro, vedrà il contributo di realtà associative ed enti locali. Interverranno Loredana Moreni (presidente Anglad Prealpina), Daniela Colonna Preti (presidente della Polha Varese, storica associazione per lo sport per disabili) e Roberto Molinari (assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese).

Le conclusioni della mattinata, previste per le ore 12:20, saranno tratte da Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.