Scuole dell’infanzia comunali di Varese, al via la riapertura dei termini per le domande

Nuova finestra per l’accesso ai servizi educativi comunali della città. L’amministrazione comunale ha stabilito la riapertura dei termini per presentare le domande d’iscrizione alle scuole dell’infanzia di Avigno, Bizzozero e San Fermo, oltre che alla sezione Primavera della struttura di Avigno.

Il periodo utile per l’invio delle istanze si aprirà giovedì 18 giugno e si concluderà venerdì 10 luglio 2026. Le famiglie interessate dovranno compilare la richiesta in modalità telematica collegandosi al portale dedicato https://varese.ecivis.it). In alternativa, è possibile prenotare un incontro con gli uffici registrandosi sul sito istituzionale dell’ente (www.comune.varese.it) nell’apposita sezione per gli appuntamenti.

I plessi interessati e i criteri d’età

Le disponibilità residue di posti riguardano tre specifiche strutture del territorio comunale:

Scuola dell’infanzia “Jolanda Trolli” ad Avigno (via Vellone).

Scuola dell’infanzia “Giovanni da Bizzozero” a Bizzozero (via Conte Verde).

Scuola dell’infanzia “Don Enrico Papetti” a San Fermo (via Monfalcone).

I criteri di accesso prevedono una corsia prioritaria per i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2026. La regolamentazione comunale consente comunque la presentazione della domanda anche per i piccoli che compiranno il terzo anno di età entro il limite del 30 aprile 2027.

La sezione Primavera ad Avigno

Parallelamente ai percorsi tradizionali, la riapertura dei bandi tocca anche la sezione Primavera ospitata all’interno del plesso “Jolanda Trolli” di via Vellone. Per questo specifico servizio, rivolto alla primissima infanzia, possono essere iscritti i nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. La precedenza nelle graduatorie d’accesso sarà assegnata ai bambini che compiono i 2 anni di età tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2026.

Per ricevere assistenza nella compilazione o per richiedere chiarimenti sui requisiti, i cittadini possono mettersi in contatto diretto con l’Ufficio Gestione Scuole Infanzia del Comune. Gli sportelli sono attivi dal lunedì al venerdì, esclusivamente nella fascia mattutina dalle ore 8.30 alle 12.30. È inoltre possibile trasmettere una comunicazione scritta alla casella di posta elettronica istituzionale: scuole.infanzia@comune.varese.it.