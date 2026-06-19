Scuole, la gestione della Notte Bianca e lo studio della sicurezza sono i primi nodi per la nuova giunta di Somma Lombardo

I cantieri scolastici da monitorare, la macchina del personale da riorganizzare e i nodi della sicurezza legati agli eventi estivi segnano i primi passi della nuova giunta di centrodestra a Somma Lombardo.

A poco più di una settimana dal ballottaggio del 9 giugno, il sindaco Silvio Pezzotta e la sua squadra di assessori hanno voluto tracciare un bilancio della prima settimana di attività negli uffici del palazzo comunale. Un incontro con la stampa che il primo cittadino ha voluto per impostare un metodo di comunicazione condiviso, non solo da parte del sindaco – con la relativa delega alla comunicazione – ma di tutta la giunta, fatta eccezione per l’assenza per «motivi inderogabili» dell’assessore nonché ex sindaco Claudio Colombo.

PEZZOTTA AL LAVORO SU MALPENSA, UFFICI COMUNALI

Tra i dossier arrivati già in cima all’agenda del capo della giunta c’è il dialogo con il gestore aeroportuale di Malpensa, per cui sono già previsti contatti con i vertici di Sea. Pezzotta ha chiarito la propria posizione sulla questione, spiegando che «quando ho detto che Malpensa è una risorsa intendo che va vista nel suo complesso, a partire dalle rotte ma non solo. Il rapporto deve essere di collaborazione. Gli incontri saranno tenuti da me e ogni volta dall’assessore di competenza, a seconda del tema specifico che sarà affrontato». Sul “fronte interno”, invece, l’attenzione di Pezzotta è focalizzata sull‘organico negli uffici del Comune. «Dobbiamo riempire le caselle lasciate vuote», ha ammesso il sindaco, «dateci il tempo necessario per indire bandi, i tempi stridono con le necessità urgenti del Comune. Abbiamo avuto l’approvazione dei dipendenti, che si portano dietro problemi pesanti ma da parte loro abbiamo avuto la massima disponibilità».

SCIDURLO E LE SCUOLE: “ABBIAMO RISCONTRATO CRITICITÀ AI CANTIERI”

Il lavoro sul campo del resto della giunta è cominciato con i sopralluoghi operativi nei plessi scolastici del territorio. Il vicesindaco Manuela Scidurlo, che ha assunto la guida di sociale, istruzione e partecipazione, ha definito insieme a Pezzotta queste deleghe come «due tasselli importantissimi». I controlli effettuati insieme ai tecnici hanno fatto emergere alcune scadenze complesse. «In questi giorni ho incontrato gli uffici, abbiamo parlato con la dirigente e gli uffici. Ci sono questioni veloci da risolvere, ieri siamo andati alle scuole Rodari: il cantiere che presenta delle criticità ma comunque il primo luglio si inizierà con il trasloco. Anche il cantiere della mensa del Milite Ignoto sappiamo che è in ritardo e non sarà pronto per settembre», ha spiegato Scidurlo. Per quanto riguarda il settore della partecipazione, la prossima settimana l’esecutivo intende convocare i rappresentanti di quartiere «per capire cosa è rimasto inevaso e come lavorare».

CASULA E I PRIMI 100 GIORNI DI RICOGNIZIONE E ANALISI

Proprio la ricognizione dello stato dell’arte delle opere pubbliche rappresenta l’obiettivo centrale dell’azione dell’assessore Walter Casula, che ha ereditato la gestione di lavori pubblici, polizia locale, protezione civile ed ecologia. Casula ha annunciato che dedicherà i «primi cento giorni di mandato proprio a rilevare con precisione la situazione dei cantieri», con lo scopo di «accelerare la chiusura di quelli in arrivo e rispettare le scadenze». Entrando nel merito dell’edilizia scolastica, Casula ha confermato che «le Rodari sono finite solo per quanto riguarda gli interni, esternamente invece bisogna correre, mancano rifiniture e piantumazione. Ci sono delle criticità sulla sicurezza, servono aggiustamenti ad hoc. Per esempio, il campetto va rivisto: era stata prevista una pavimentazione che non è la più adatta per il gioco. Se un bambino cade rischia di farsi male: dobbiamo capire in che modo è possibile intervenire. Detto questo i lavori alla scuola sono per lo più terminati». Sul fronte della sicurezza urbana, l’assessore ha avviato i primi contatti con il comandante della polizia locale per studiare un approfondimento sulle aree più sensibili del territorio, tra cui la stazione ferroviaria, la zona di via Marconi e il centro cittadino.

BESNATE: “TEMPI RISTRETTI PER LA NOTTE BIANCA”

I primi nodi gestionali si riflettono anche sulla programmazione culturale e turistica, affidata all’assessore Laura Elena Besnate, che ha specificato che il suo mandato sarà «poco social e più concreto», ovvero che metterà in secondo proclami e polemiche, preferendo invece il lavoro alla scrivania per la buona riuscita degli eventi programmati. Se da un lato le notizie positive riguardano le biblioteche, che hanno incrementato il loro catalogo con nuovi acquisti di libri e audiolibri, dall’altro lato l’esecutivo ha dovuto fare i conti con i tempi stretti per l’organizzazione degli appuntamenti estivi. In particolare, la realizzazione della Notte Bianca vede al momento la mancanza di un piano strutturato. «Stiamo dipanando alcuni aspetti, era tutto messo giù a livello teorico ma va messo a terra secondo i protocolli corretti. Tutti gli uffici, che ringrazio per la disponibilità, stanno facendo la qualunque. Siamo ancora nel limbo, ad oggi non abbiamo la possibilità di confermarla in maniera definitiva, potremmo pensare di rinviarla almeno di una settimana per fare le cose fatte bene. È fissata per oggi una riunione con Confcommercio e i rappresentanti de La Somma di Noi».

FRANCO COLOMBO: PREVISTO A BREVE UN INCONTRO CON SPES

La solidità dei conti pubblici è stata invece illustrata dall’assessore al bilancio e alle partecipate Franco Colombo, che ha voluto fare chiarezza sulla reale disponibilità delle risorse comunali e sulla gestione dell’avanzo di amministrazione dopo le parole come sindaco uscente di Stefano Bellaria. «I famosi 2 milioni di avanzo? Per il 90% sono già allocati per le esigenze dei vari uffici. Ad ogni modo è un bene che ci siano delle risorse ma è importante dire che servono per completare le attività programmate», ha precisato Colombo. L’assessore ha inoltre confermato che il 24 giugno si terrà l’assemblea della società partecipata Spes per l’approvazione del bilancio, il tutto in un clima di piena collaborazione con il consiglio di amministrazione uscente per gestire la fase di transizione e valutare le necessità della piscina comunale. Sul fronte dell’innovazione tecnologica, l’obiettivo è sfruttare le risorse del Pnrr: «Ci piacerebbe un progetto per istruire il cittadino in modo da aiutarlo».

I dettagli programmatici della nuova squadra di centrodestra e le linee ufficiali di mandato saranno presentati formalmente all’assemblea cittadina durante la prima seduta del Consiglio comunale di Somma Lombarda, convocato per lunedì 29 giugno alle 20:45. Come ribadito da Pezzotta lo scorso lunedì tra le mura del palazzo comunale, una volta insediato il nuovo consiglio comunale e stabiliti i componenti della varie commissioni, saranno nominate nuove deleghe ai consiglieri di maggioranza.