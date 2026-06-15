Sedici storie d’impresa per raccontare il valore degli imprenditori

Imprese familiari, passaggi generazionali, sostenibilità e innovazione. Sono i temi al centro dell’incontro “Gli imprenditori e il bene dell’impresa – un legame indissolubile” (Guerini Next), in programma lunedì 15 giugno alle 17 nell’Auditorium della Liuc – Università Cattaneo di Castellanza. (nella foto il giorno della presentazione in Liuc del Centro Civis)

L’appuntamento sarà l’occasione per presentare il volume realizzato nell’ambito delle attività di ricerca del Centro CIVIS (Centro per la cultura, l’innovazione e i valori imprenditoriali per lo sviluppo), che raccoglie sedici storie di imprese familiari italiane analizzandone percorsi di crescita, trasformazioni e strategie. Attraverso casi aziendali differenti per dimensioni e settore, il libro mette in evidenza come non esista un unico modello di sviluppo imprenditoriale.

Le esperienze esaminate affrontano temi cruciali per la competitività delle aziende, dalla sostenibilità alla digitalizzazione, dal welfare al ricambio generazionale, mostrando il ruolo determinante di valori come qualità, responsabilità, innovazione e attenzione alle persone.

Dopo i saluti istituzionali del rettore Anna Gervasoni, il volume sarà presentato da Luca Antonelli e Mario Fontanella Pisa. Seguirà una tavola rotonda con la partecipazione di Mario Paterlini, vicepresidente di ISVI e AD del Gruppo Sapio, Michele Tronconi, presidente e AD di Gaspare Tronconi Industriale, Luca Meana, presidente di Pusterla 1880, Mattia Malvestiti, ad di IMP. Modera il professor Federico Visconti, direttore di CIVIS.

Le conclusioni saranno affidate a Vittorio Coda, presidente onorario di ISVI e professore emerito dell’Università Bocconi. L’incontro intende offrire una riflessione sul contributo delle imprese allo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori, evidenziando il legame tra capacità imprenditoriale, crescita aziendale e bene comune.