Sei chilometri lungo la Via Francisca per la camminata della salute a Cadegliano Viconago

La Via Francisca del Lucomagno diventa lo scenario per una mattinata dedicata alla salute e alla socialità, con un percorso ad anello di sei chilometri che unisce il movimento alla scoperta del territorio. L’appuntamento è fissato per sabato 27 giugno alle 9:30, con ritrovo a Cadegliano Viconago in via Carlo Tremolada 2. Il tracciato si presenta quasi interamente pianeggiante, a eccezione di un breve tratto in lieve salita necessario per raggiungere l’imbocco del sentiero, e si sviluppa in parte su fondo sterrato e in parte su asfalto.

L’iniziativa si basa sull’idea fondante che «passo dopo passo ci si possa recare verso il benessere», con la volontà di incentivare l’adozione di uno stile di vita sano attraverso i piccoli gesti di ogni giorno. Camminare all’aria aperta favorisce infatti il benessere psicofisico generale, permette di attivare il corpo, migliorare la circolazione sanguigna, fare il pieno di energia e ridurre lo stress quotidiano grazie al contatto diretto con la natura.

Al termine dell’itinerario podistico, le attività proseguiranno in via Carlo Tremolada 2 nella sede del Centro per la Famiglia Consultorio Familiare delle Valli Comunità Montana del Piambello. In questo spazio si terrà un momento di condivisione, riflessione e confronto, pensato per incontrare nuove persone, fare comunità, scambiare esperienze e chiacchiere in un contesto informale. L’occasione consente anche di approfondire la conoscenza dei servizi offerti dal Consultorio, dell’attività dei gruppi di cammino e della realtà dell’associazione C.A.O.S. Centro ascolto operate al seno.

La manifestazione è organizzata in sinergia dal Gruppo di cammino GCC San Martino ATS Insubria Regione Lombardia, dal Centro per la Famiglia della Comunità Montana del Piambello Cadegliano Viconago, da Marta Cooperativa Sociale e da C.A.O.S. Centro ascolto operate al seno. La partecipazione all’evento è libera e gratuita, e ogni partecipante rimane responsabile di se stesso.

Per agevolare gli aspetti organizzativi della parte gastronomica è richiesta l’iscrizione attraverso il collegamento telematico alla pagina Facebook dedicata. Durante la giornata, specificano gli è inoltre gradita un’offerta libera a favore delle attività di supporto portate avanti da C.A.O.S. Centro ascolto operate al seno. Per affrontare al meglio il percorso, gli organizzatori raccomandano di portare con sé cappellino, crema solare, acqua in abbondanza e spray antizanzare.