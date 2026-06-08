Sei concorrenti della provincia di Varese premiate alla selezione di Miss Mamma Italiana a Luino
Le mamme premiate con le diverse fasce del concorso vengono da Germignaga, Induno Olona, Luino, Porto Ceresio, Cassano Magnago e Sumirago
Sei mamme della provincia di Varese sono state premiate durante la selezione di “Miss Mamma Italiana 2026”, il concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme, giunto quest’anno alla 33esima edizione. La manifestazione si è svolta nei giorni scorsi al Lido di Luino e ha visto la partecipazione di concorrenti provenienti da diverse località del Nord Italia.
Tra le premiate varesotte spicca Eliana Sagrillo, 48 anni, insegnante di scuola primaria residente a Porto Ceresio, che ha conquistato la fascia di “Miss Mamma Italiana Gold”, riservata alle mamme di età compresa tra i 46 e i 55 anni.
Riconoscimenti sono andati anche a Lina Maria Vonach, 34 anni di Luino, premiata come “Miss Mamma Sprint”; a Rosamaria Corbisiero, 41 anni di Cassano Magnago, che ha ricevuto la fascia di “Miss Mamma Solare”, e a Iuliana Stoenescu, 46 anni di Germignaga, eletta “Miss Mamma Dolcezza”.
Tra le altre mamme della provincia di Varese premiate figurano Daniela Ponsini, 53 anni di Sumirago, insignita della fascia “Miss Mamma Radiosa”, e Antonina Traetta, 52 anni di Induno Olona, che ha ottenuto il riconoscimento di “Miss Mamma Sorriso”.
Il concorso, ideato e organizzato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, è riservato alle mamme dai 25 ai 45 anni, con categorie dedicate anche alle partecipanti tra i 46 e i 55 anni e a quelle con più di 56 anni. Oltre all’aspetto legato alla simpatia e alla valorizzazione del ruolo della mamma, l’iniziativa sostiene l’associazione Arianne Onlus, impegnata nella sensibilizzazione e nella lotta contro l’endometriosi, una patologia cronica che colpisce milioni di donne.
L’evento di Luino è stato presentato dal patron del concorso Paolo Teti insieme a Solidea Bramante, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Sprint 2025”.
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