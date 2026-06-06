“Sei sempre tu”: a Cassano Valcuvia una serata di dialogo su omosessualità e varianza di genere

Cosa succede in famiglia, a scuola o nei contesti quotidiani quando una persona rivela la propria omosessualità o la propria varianza di genere? A queste e ad altre domande cercherà di rispondere l’incontro pubblico in programma venerdì 12 giugno 2026 alle ore 20:45 a Cassano Valcuvia, inserito nel ciclo “Eventi in Biblioteca”.

La serata, come dettagliato nel file di riferimento “sei sempre tu LOCANDINA OK.jpg”, si svolgerà presso gli spazi del Centro Documentale di Vicolo Costanza 2, e sarà incentrata sulla presentazione del libro “Sei sempre tu. Guida informativa su omosessualità e varianza di genere”. Il volume, edito da Erickson, è stato scritto a quattro mani da Elena Broggi ed Enrico Maria Ragaglia con l’obiettivo di offrire uno strumento di chiarezza, consapevolezza e supporto sia alle persone LGBT+ sia a chi desidera affiancarle nei loro percorsi di vita.

Una guida nata dall’esperienza sul campo

Il testo si propone come un manuale pratico realizzato direttamente da genitori per genitori e da insegnanti per insegnanti. I due autori uniscono alle competenze professionali un lungo percorso sul campo:

Elena Broggi: laureata in psicologia, è stata per dieci anni vicepresidente e responsabile del settore scuola di Agedo Nazionale, ricopre attualmente la carica di vicepresidente di Agedo Verbania/Arona e si occupa da tempo di progetti formativi aziendali e di interventi di contrasto al bullismo omo-lesbo-bi-transfobico negli istituti superiori.

Enrico Maria Ragaglia: psicologo clinico, specialista in sessuologia e affiliato internazionale APA, svolge attività clinica, di formazione e psicoeducazione rivolta a persone LGBT+, coppie, famiglie e figure educative nelle scuole.

Il confronto e le testimonianze dirette

La presentazione cassanese diventerà anche un momento di dibattito aperto alla cittadinanza sulle dinamiche relazionali e affettive. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’amministrazione locale e la Biblioteca Comunale di Cassano Valcuvia, vedrà la partecipazione e l’intervento di Italo Carloni, presidente dell’associazione di volontariato Agedo Varese odv (Associazione genitori, parenti e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender).

Accanto ai dati e alle indicazioni metodologiche fornite dagli specialisti, lo spazio centrale della serata sarà riservato alla condivisione delle storie personali: saranno infatti presenti genitori, figli e figlie che porteranno le loro testimonianze dirette, raccontando le proprie esperienze di Coming Out, l’evoluzione dei rapporti familiari e la ricerca del benessere sociale e personale.