Titoli regionali e convocazioni in azzurro per la Canottieri Varese sul lago di casa
Ottimo bilancio per gli equipaggi locali nella manifestazione regionale: 17 podi e quattro convocazioni per la Coupe de la Jeunesse
I migliori equipaggi della regione si sono sfidati sulle acque del Lago di Varese alla Schiranna, nella giornata di domenica 7 giugno, per l’assegnazione dei titoli di Campione di Lombardia. La Canottieri Varese ha recitato un ruolo di primo piano nella manifestazione, chiudendo le regate dei Campionati Lombardi con un bilancio complessivo di 17 podi e con l’ufficializzazione delle convocazioni per la Coupe de la Jeunesse, in programma a Lucerna dal 24 al 26 luglio.
La squadra gialloazzurra ha conquistato sei titoli regionali. Sul gradino più alto del podio sono saliti Cracco e Cinquantini nel due senza U23 maschile, il quattro senza U19 maschile di Picarelli, Perusin, Perusin e Baggi, il quattro senza senior maschile di Cracco, Cinquantini, Arra e Mulas e l’otto U19 maschile composto da Baggi, Marino, Perusin, Perusin, Picarelli, Federici, Pulito e Nicora, con Maculan al timone. Doppia affermazione per l’equipaggio U17 femminile formato da Aroldi, Bollini, Teli e Lococo, che ha vinto il titolo sia nel quattro senza sia nel quattro di coppia.
I cinque argenti portano la firma dell’otto U17 maschile di Paladini, Beretta, Marson, Luini, Ballerio, Molina, Fantoni, Bina e Zakharchuk al timone, del quattro senza U17 femminile di Bianchini, Rovera, Graziola e Spagnolla e del doppio Pesi Leggeri femminile di Bianchi e De Clementi. Seconda posizione anche per Ossola nel singolo Pesi Leggeri U23 maschile e per Consonni nel singolo U17 maschile.
Il gruppo dei bronzi è composto dal doppio U19 maschile di Pulito e Nicora, da Lorenzo Zamporri nel singolo senior maschile, dal quattro senza U17 maschile di Fantoni, Beretta, Paladini e Bina, dal quattro di coppia U17 femminile di Rovera, Bianchini, Graziola e Spagnolla, dal due senza U23 femminile delle gemelle Tosi e dal quattro di coppia senior maschile di Demiliani, Isella, Ossola e Morello.
La manifestazione, collocata tra i due principali appuntamenti nazionali della stagione, è servita come test per verificare la preparazione degli atleti in vista dei prossimi Campionati Italiani U17 e U23, che si terranno proprio davanti al pubblico di casa.
A coronamento della giornata sul bacino della Schiranna sono giunte le convocazioni ufficiali per la kermesse internazionale in Svizzera. Andrea Consonni salirà sul quattro di coppia maschile e Lisa Marchetti farà parte dell’equipaggio del quattro di coppia femminile. Scilla Aroldi e Agata Bollini sono state selezionate nel ruolo di riserve di punta.
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