“Sempre casa tua”: Marco Spilli ai saluti, termina un’era per la Varesina

L’allenatore Marco Spilli conclude la sua lunghissima esperienza sulla panchina della Varesina, la squadra di calcio di Venegono Superiore. Il tecnico lascia il club rossoblù, militante in Serie D, per intraprendere una nuova avventura professionale con una società di Serie A.

La separazione arriva dopo dodici anni di storia condivisa. Marco Spilli era infatti arrivato alla guida della prima squadra nella stagione 2013/2014. In questo arco di tempo ha collezionato 421 panchine complessive, accompagnando la società dalla nascita del progetto sportivo fino al consolidamento nella massima serie dilettantistica.

La proprietà, la dirigenza, lo staff, i giocatori e il settore giovanile hanno voluto congedare l’allenatore con una lettera aperta, pubblicata sui canali ufficiali del club, per sottolineare il valore umano e sportivo del percorso comune. Nel testo la società si rivolge direttamente al tecnico: «Caro Mister, ci sono momenti in cui le parole sembrano non bastare per raccontare davvero ciò che una persona ha rappresentato. Dopo 421 panchine alla guida della nostra Prima Squadra, oggi le nostre strade si separano. Tu lasci la Varesina per intraprendere una nuova avventura professionale con una società di Serie A, ma quello che resta qui è molto più di un percorso sportivo. Resta un pezzo della nostra storia. Resta un pezzo della nostra identità. Resta un pezzo della nostra crescita».

La dirigenza ha ricordato le tappe fondamentali di questa striscia record di presenza, definendo l’allenatore come un punto di riferimento capace di trasmettere i valori di lavoro, appartenenza, ambizione, rispetto e coraggio. Sotto la guida del tecnico, la squadra ha vissuto promozioni e stagioni nel campionato di Serie D.

I vertici del club di Venegono Superiore hanno voluto evidenziare il significato profondo di questo legame, che va oltre i semplici dati statistici. «421 panchine non sono soltanto un numero», prosegue la nota ufficiale della società rossoblù, «sono allenamenti, viaggi, abbracci, silenzi, vittorie, sconfitte, spogliatoi, parole dette al momento giusto. Sono anni di vita condivisa. Sono il segno di un legame autentico, costruito giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. Per questo oggi non salutiamo semplicemente un allenatore. Salutiamo il nostro Mister».

La lettera si chiude con il ringraziamento da parte di tutta la famiglia della squadra e con l’auspicio per il nuovo percorso professionale nei quadri della massima serie. I vertici del club hanno ribadito la gratitudine per il modo in cui il tecnico ha rappresentato i colori sociali, salutandolo con le formule «La Varesina sarà sempre casa tua» e «Grazie Marco. Grazie Mister Spilli».

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