Separazione tra la Varesina e il direttore sportivo Raffaele Ferrara
Dopo l'addio a stagione in corso di Damiani Micheli, resta vuota la casella del ds in casa rossoblù
La Varesina ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Raffaele Ferrara. La decisione segna un punto di svolta per la società rossoblù, che si trova ora a dover riorganizzare l’area tecnica in vista della prossima stagione.
Il ringraziamento a Raffaele Ferrara
La Varesina Calcio ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Raffaele Ferrara. La decisione segna un punto di svolta per la società rossoblù, che si trova ora a dover riorganizzare l’area tecnica in un momento delicato della programmazione sportiva.
Il comunicato della società
La Varesina Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di collaborazione con il Direttore Sportivo Raffaele Ferrara. La società desidera ringraziare Raffaele per la professionalità, la competenza e l’impegno dimostrati nel corso della sua esperienza in rossoblù, durante la quale ha contribuito con dedizione alla crescita e allo sviluppo del progetto sportivo della Varesina. A lui va il più sincero ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori soddisfazioni professionali e personali per il prosieguo della sua carriera.
Un vuoto nell’organigramma tecnico
L’uscita di Ferrara apre una questione rilevante per la gestione sportiva della Varesina. Al momento, infatti, la casella del Direttore Sportivo rimane vuota. Questa situazione di incertezza segue l’addio, avvenuto a stagione in corso, di Damiano Micheli. La società non ha ancora comunicato chi prenderà le redini del mercato e della gestione della squadra, lasciando il ruolo ufficialmente vacante in attesa di nuove nomine.
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