Sequestrati a Cesate 190 chili di hashish e quasi un chilo di cocaina: due arresti della Polizia di Stato

Maxi sequestro di droga a Cesate, nel Milanese, dove la Polizia di Stato ha arrestato due uomini accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti un cittadino italiano di 24 anni e un cittadino romeno di 38 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

L’operazione è stata condotta nella mattinata di venerdì 29 maggio dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano, impegnati in un servizio di controllo e contrasto allo spaccio nelle aree limitrofe al Parco delle Groane.

Intorno alle 11, i poliziotti hanno notato il 38enne in via Manzoni, a Cesate, mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi della propria autovettura, lasciata con il bagagliaio aperto. Gli agenti hanno quindi deciso di monitorare i suoi movimenti.

Pochi minuti dopo, l’uomo ha prelevato due sacche di tela dal veicolo e le ha trasferite rapidamente all’interno di un’altra auto appena arrivata sul posto, condotta dal 24enne. A quel punto i poliziotti sono intervenuti bloccando entrambi.

La perquisizione delle due borse ha consentito di rinvenire 50 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 30 chilogrammi.

Gli accertamenti sono poi proseguiti presso l’abitazione del 38enne. Nel box di pertinenza dell’appartamento, all’interno di due frigoriferi, gli investigatori hanno scoperto un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti: altri 160 chilogrammi di hashish e 870 grammi di cocaina.

Nel complesso, il sequestro ha permesso di sottrarre al mercato illegale circa 190 chilogrammi di hashish e quasi un chilogrammo di cocaina, quantitativi che avrebbero potuto alimentare migliaia di dosi destinate allo spaccio.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, i due arrestati sono stati accompagnati a San Vittore dove sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. L’indagine prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione della droga sequestrata.