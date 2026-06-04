Serata di musica e cabaret in piazza a Orino con il Duo The Men in Black

Sul palco saliranno Renato Furigo, voce del gruppo, e Mauro Guarneri, voce e pianoforte, protagonisti di uno spettacolo che unisce intrattenimento e musica attraverso un repertorio capace di attraversare diverse epoche e generi

Domenica 14 giugno alle 21 appuntamento in Piazza XI Febbraio con Renato Furigo e Mauro Guarneri. In programma canzoni dagli anni Sessanta agli anni Novanta, evergreen e brani dialettali

Una serata all’insegna della musica dal vivo, del cabaret e della tradizione popolare. È quella in programma a Orino domenica 14 giugno alle ore 21, quando la Piazza XI Febbraio, sede del municipio, ospiterà il concerto del Duo The Men in Black.

Sul palco saliranno Renato Furigo, voce del gruppo, e Mauro Guarneri, voce e pianoforte, protagonisti di uno spettacolo che unisce intrattenimento e musica attraverso un repertorio capace di attraversare diverse epoche e generi.

La proposta artistica spazia infatti dalle canzoni degli anni Sessanta agli anni Novanta, passando per i grandi evergreen della musica italiana e internazionale, senza dimenticare alcuni momenti dedicati alla musica dialettale e al cabaret, elementi che caratterizzano da sempre le esibizioni del duo.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Orino e vede la collaborazione di diverse realtà associative del territorio, tra cui la Protezione Civile di Orino, la Fondazione Renza ETS, gli Amici della Montagna di Orino, Matrioska e la LILT Varese.

L’ingresso all’evento è libero.