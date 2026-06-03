Servizi e cure della sanità territoriale: a Rovello Porro una serata per conoscere la Casa di Comunità di Lomazzo

L’appuntamento di venerdì 5 giugno al Centro Civico di Rovello Porro sarà l’occasione per approfondire il ruolo delle cure territoriali e conoscere le opportunità offerte ai residenti

Un incontro pubblico per scoprire i servizi, le opportunità e il ruolo della Casa di Comunità di Lomazzo nel sistema sanitario territoriale. L’appuntamento è in programma venerdì 5 giugno alle 21 al Centro Civico di piazza Alessandro Porro 19 a Rovello Porro.

L’iniziativa vuole offrire ai cittadini un’occasione per conoscere più da vicino una realtà sempre più centrale nell’organizzazione della sanità territoriale lombarda, illustrando i servizi disponibili, i professionisti presenti e le possibilità di accesso alle cure primarie.

Un presidio sanitario vicino ai cittadini

Le Case di Comunità rappresentano uno dei pilastri della riorganizzazione della sanità territoriale. Si tratta di strutture pensate per offrire ai cittadini un punto di riferimento facilmente accessibile, vicino al luogo di residenza, dove trovare assistenza, informazioni e orientamento ai servizi sanitari e sociosanitari.

In provincia di Como, e in particolare nella struttura di Lomazzo, operano diverse figure professionali che collaborano per garantire una presa in carico più efficace delle persone: medici di medicina generale, infermieri, specialisti e altri operatori sanitari.

Cure coordinate e maggiore assistenza sul territorio

L’obiettivo delle Case di Comunità è quello di rendere le cure più accessibili e coordinate, favorendo un approccio integrato ai bisogni di salute della popolazione.

Un’attenzione particolare è rivolta alle persone affette da patologie croniche e a chi necessita di un’assistenza continuativa nel tempo. Attraverso questi presidi si punta infatti a migliorare il monitoraggio e la gestione dei pazienti, riducendo quando possibile il ricorso agli ospedali e valorizzando l’assistenza territoriale.

Un incontro per fare chiarezza sui servizi disponibili

Durante la serata verranno presentati i servizi offerti dalla Casa di Comunità di Lomazzo, le modalità di accesso e le professionalità presenti nella struttura.

L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’opportunità per comprendere meglio il funzionamento di un servizio destinato ad assumere un ruolo sempre più importante nella gestione della salute dei cittadini.