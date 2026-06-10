Sessant’anni dopo il diploma la 5ª B Plastici dell’Itis di Varese si ritrova a tavola

Sessant’anni dopo l’esame di maturità, i “ragazzi” della 5ª B Plastici dell’Itis di Varese si sono ritrovati ancora una volta insieme. Il raduno si è svolto lo scorso 28 maggio al ristorante dell’Istituto De Filippi di Varese, trasformandosi in una giornata di ricordi, sorrisi e racconti condivisi.

A fare da filo conduttore dell’incontro una frase scelta dagli ex studenti per celebrare il traguardo: «Si raggiunge la maturità quando si capisce il valore di quanto si è guadagnato con impegno e fatica».

La foto di ieri e quella di oggi

Il tempo è passato, ma lo spirito della classe è rimasto lo stesso. Lo racconta bene il confronto tra la fotografia in bianco e nero del 1966 e quella scattata oggi: stessi alberi, stessi sguardi, qualche ruga in più e molti ricordi accumulati lungo sei decenni di vita.

In mezzo, carriere, famiglie, strade diverse e un legame che non si è mai davvero spezzato. Perché ci sono classi che finiscono con il diploma e altre che, in qualche modo, continuano a esistere.

I ricordi dei laboratori e dei professori

Durante il pranzo sono riaffiorati i ricordi degli anni trascorsi all’Itis di via Zucchi: i laboratori di materie plastiche, le giornate in aula, i professori, le fatiche dello studio e quella stagione della vita in cui tutto sembrava ancora da costruire.

Tra un brindisi e l’altro, gli ex compagni hanno ricordato l’anno della maturità, le amicizie nate tra i banchi e il valore di una formazione tecnica che per molti ha rappresentato un punto di partenza importante.

“Eravamo la 5ª B Plastici e lo siamo ancora”

A sessant’anni dal diploma, la 5ª B Plastici c’è ancora. «Eravamo la 5ª B Plastici e lo siamo ancora», raccontano gli ex studenti, riassumendo con poche parole il senso di una giornata semplice ma carica di significato.

Un anniversario che non celebra soltanto un diploma, ma una storia comune. Quella di un gruppo di studenti diventati adulti, poi padri, nonni, professionisti, cittadini, senza perdere il piacere di riconoscersi ancora compagni di classe.