Sesto Calende, la scuola Toti di Lisanza chiude: gli alunni trasferiti a Mercallo

Dopo decenni di attività e generazioni di bambini passati tra le sue aule, la scuola primaria Toti di Lisanza, frazione del comune di Sesto Calende, si prepara a chiudere i battenti. A partire dall’anno scolastico 2026-2027 il plesso non sarà più attivo, una decisione maturata a seguito del mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario per attivare una nuova classe prima.

La situazione è nota da tempo – ne abbiamo parlato a marzo in questo articolo – e ora è divenuta realtà. Il prossimo anno scolastico avrebbe visto la presenza di una sola classe composta da 19 alunni, troppo poco anche a livello organizzativo e di sostenibilità complessiva della struttura. Comune, dirigenza scolastica e genitori della futura classe seconda si sono incontrati a partire dallo scorso marzo per valutare eventuali opzioni tra le quali c’era la possibilità di spostarsi alla primaria “Ungaretti” di Sesto Calende oppure alla primaria “Manzoni” di Mercallo.

Al termine del confronto le famiglie hanno scelto la soluzione di trasferire gli scolari a Mercallo (che fa sempre parte dell’istituto comprensivo Ungaretti di Sesto), ritenendola più adatta a garantire continuità didattica e serenità agli alunni, anche per caratteristiche e dimensioni considerate più vicine a quelle della scuola Toti.

«La scuola Toti è stata un punto di riferimento per generazioni di bambini e famiglie – spiega il sindaco di Sesto Calende, Elisabatta Giordani – Per questo la sua chiusura non può che suscitare dispiacere. Comprendo il rammarico di molti cittadini, ma il nuovo anno scolastico avrebbe visto la presenza di una sola classe composta da 19 alunni. In questi mesi abbiamo lavorato insieme alla dirigenza scolastica, alle famiglie e al Comune di Mercallo per accompagnare questo passaggio con attenzione e senso di responsabilità».

L’amministrazione comunale ha ringraziato le famiglie, il personale scolastico, i rappresentanti di classe e il Comune di Mercallo per la collaborazione dimostrata durante il percorso. Parallelamente sono in corso i passaggi formali con gli uffici scolastici territoriali e regionali e con la Provincia, mentre si stanno valutando le possibili destinazioni future dell’edificio. L’obiettivo del Comune è quello di mantenere la ormai ex scuola Toti come presidio attivo per la comunità di Lisanza, individuando nuove funzioni e nuovi progetti capaci di rispondere ai bisogni del quartiere e dell’intera città.