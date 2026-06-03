Sgommate in rotonda a Morazzone, le telecamere lo incastrano: multato l’automobilista

Sgommate e manovre spericolate alla rotonda di Via Europa, a Morazzone: l’automobilista è stato identificato e sanzionato. A incastrarlo sono state le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, le cui immagini hanno permesso alla Polizia Locale di ricostruire l’accaduto e procedere con le sanzioni previste dal Codice della Strada.

L’episodio risale ai giorni scorsi. Un conducente ha effettuato una serie di manovre imprudenti all’interno della rotatoria, incluse sgommate che hanno messo a rischio la circolazione e l’incolumità degli altri utenti della strada. Le immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza hanno consentito agli agenti di risalire al responsabile e notificargli le sanzioni del caso.

«Le telecamere non servono soltanto come deterrente, ma rappresentano uno strumento concreto per individuare e perseguire comportamenti che mettono a rischio la sicurezza pubblica. Chi pensa di poter agire impunemente deve sapere che i controlli esistono e che le violazioni vengono accertate», sottolinea l’Amministrazione Comunale che ha voluto ringraziare la Polizia Locale per il lavoro svolto.

Il caso di Via Europa non è destinato a restare isolato: l’amministrazione ha annunciato che l’attività di monitoraggio del territorio proseguirà, con un utilizzo costante dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio comunale.