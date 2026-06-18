Si avvicina alla casa dell’ex moglie da cui era stato allontanato: arrestato. Avrà il braccialetto elettronico

È stato arrestato ieri – mercoledì 17 giugno dai carabinieri della stazione di Marchirolo un uomo già destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e colpito in precedenza da avviso orale del questore, misura di prevenzione personale. L’intervento è scattato dopo che i militari hanno rintracciato il 51enne nei pressi dell’abitazione dell’ex moglie, in un contesto già segnato da prescrizioni nell’ambito di una separazione in corso.

Secondo quanto riferito in aula, l’uomo avrebbe dichiarato: «Ieri dopo un primo incontro con i bambini ho chiesto di poter passare a prendere delle cose per il mio lavoro. Avevo chiamato mia moglie che mi aveva detto “fai come vuoi”. Il cancello è rotto da qualche mese. Sono andato a prendere alcuni attrezzi da lavoro e lì ho trovato il maresciallo dei carabinieri». Una versione che è stata valutata nel corso dell’udienza insieme agli atti relativi alla violazione degli obblighi già imposti.

Il pubblico ministero Lucilla Gagliardi ha evidenziato come risultassero già precedenti violazioni delle prescrizioni, chiedendo l’applicazione del braccialetto elettronico e del divieto di avvicinamento entro mille metri dalla ex moglie e dai figli, ritenendo concreto il rischio di reiterazione della condotta.

La difesa, affidata all’avvocato Jacopo Arturi, ha sottolineato la necessità per l’indagato di recuperare strumenti di lavoro presenti nell’abitazione, rimettendosi comunque alle valutazioni del giudice in merito alla convalida dell’arresto. Dagli atti è emerso inoltre che l’uomo era già soggetto a un provvedimento civilistico nell’ambito della procedura di separazione, che gli imponeva il divieto di avvicinamento all’ex coniuge.

La giudice Letizia Bibbiani ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie e ai figli, con applicazione del braccialetto elettronico, ritenuto necessario per garantire il rispetto della distanza di sicurezza fissata in mille metri. L’udienza è stata aggiornata al 15 luglio.