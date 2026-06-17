Si chiude a Gallarate il secondo anno della scuola di italiano per stranieri dell’associazione 100venti
Conclusi i corsi di livello B1 e B2 con 52 iscritti: esami tra maggio e giugno grazie alla convenzione con INCA CGIL e Università Roma Tre. Festa finale multiculturale con piatti tipici da tutto il mondo
A Gallarate si è chiuso il secondo anno di attività della scuola di lingua italiana per stranieri promossa dall’associazione 100venti, ospitata nei locali dell’ex sede CGIL di via del Popolo 1. Un percorso formativo rivolto a cittadini stranieri interessati a migliorare la conoscenza della lingua italiana, sia per l’integrazione sociale sia per l’eventuale richiesta di cittadinanza.
I corsi di livello B1 e B2 si sono svolti da novembre 2025 a giugno 2026, coinvolgendo complessivamente 52 iscritti. Il 20 maggio si sono tenuti gli esami per il livello B2, mentre il 25 giugno si svolgeranno quelli per il livello B1. Le prove sono rese possibili grazie a una convenzione tra il patronato INCA CGIL e l’Università Roma Tre.
A conclusione del percorso, studenti, docenti e organizzatori hanno celebrato la fine delle lezioni con un momento conviviale all’insegna dell’incontro tra culture. Ciascun partecipante ha preparato piatti tipici del proprio Paese, trasformando la giornata in un’occasione di scambio e socialità.
L’iniziativa ha confermato il valore della scuola come spazio di crescita linguistica ma anche come luogo di integrazione e dialogo interculturale.
Jacques Amani, presidente dell’associazione 100venti, ha sottolineato la soddisfazione per l’esperienza condivisa e per il clima di collaborazione costruito nel corso dell’anno.
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