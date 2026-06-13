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Si gioca a burraco al Rotary Club Varese Ceresio e il ricavato va alla Fondazione Rainoldi

L’iniziativa benefica si è svolta nella serata di ieri negli spazi della fondazione varesina e ha coinvolto 168 partecipanti distribuiti su 42 tavoli

Generico 08 Jun 2026

Grande partecipazione per la terza edizione del Torneo di Burraco organizzato dal Rotary Club Varese Ceresio a sostegno della Fondazione Carlo Rainoldi ETS. L’iniziativa benefica si è svolta nella serata di ieri negli spazi della fondazione varesina e ha coinvolto 168 partecipanti distribuiti su 42 tavoli.

Promotrice dell’evento è stata Lucia Zilio, insieme al club guidato dal presidente Carlo Giani. Il torneo ha confermato il forte legame tra il Rotary Club Varese Ceresio e la realtà che ospita il Centro di Aggregazione Giovanile dedicato ai ragazzi dai 6 ai 18 anni. L’ampia adesione all’iniziativa ha permesso di raggiungere l’obiettivo solidale fissato dagli organizzatori. L’intero ricavato sarà infatti destinato alla riqualificazione degli spazi esterni della Fondazione Carlo Rainoldi ETS, luogo in cui si svolgono numerose attività educative e aggregative rivolte ai più giovani.

«C’è stato un grande risultato grazie alla sensibilità di chi ha voluto partecipare – affermano gli organizzatori –. Tutto il ricavato verrà destinato per la riqualificazione esterna degli spazi dove si svolgono le molteplici attività della Fondazione Carlo Rainoldi ETS che ha al suo interno il Centro di Aggregazione Giovanile che accompagna i ragazzi dai 6 ai 18 anni. Essere vicini alla Fondazione significa investire nelle nuove generazioni che saranno forza pulsante del nostro territorio per il futuro».

La serata si è conclusa con le premiazioni dei partecipanti e i ringraziamenti a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento. «Un grazie di vero cuore va alla responsabile Alessia Brigoni, ai volontari della Fondazione, a tutti i partecipanti e ai coordinatori del torneo Vito Campanella, Anna Francioso e Roberta Di Rita che con spirito di service e grande attenzione lo hanno saputo gestire al meglio, un evento capace di unire gioco, relazioni e valore sociale. Il Rotary Club Varese Ceresio ha nel cuore la Fondazione e si prefigge di continuare nel condividere i suoi progetti» – organizzatori del torneo –

Per il Rotary Club Varese Ceresio il mese di giugno proseguirà con altri due importanti appuntamenti in calendario.

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Pubblicato il 13 Giugno 2026
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