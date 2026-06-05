Siamo entrati nel “bosco di latte” assieme a Vinicio Capossela ed è stato bellissimo

C’è un paradosso perfetto relativo al fatto che Vinicio Capossela abbia aperto un festival del cinema spegnendo le luci: non come provocazione, non come effetto scenico, ma come pura dichiarazione di poetica. Il buio, quello vero, quello che costringe a stare dentro se stessi, è stato il protagonista assoluto della serata inaugurale del Milano Film Fest al Piccolo Teatro Strehler. Un buio di quelli che fa riflettere e consente di pensare, quasi un ossimoro rispetto al cinema, che di luce vive. E invece no: funziona, e pure benissimo.

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Capossela si è presentato sul palco senza i suoi strumenti abituali, quell’arsenale di oggetti sonori, costumi e scenografie con cui costruisce di solito i suoi mondi. Solo un tavolo con una radio e un antenna, a lato un piccolo pianoforte bianco, come a dire che la musica stasera non è il centro. Il centro è la parola. E il silenzio. (foto Carlo Cozzoli)

Quello che l’artista ha portato sul palco dello Strehler non è stato uno spettacolo nel senso convenzionale: è stato il racconto di come nasce un’opera. Una narrazione che ha ripercorso il viaggio che ha portato alla creazione del radiodramma “Sotto il bosco di latte”, che ha richiesto quasi cinque anni di lavorazione. Capossela nel corso della serata, ha letto poesie di Dylan Thomas, ha fatto sentire le registrazioni delle voci degli amici catturate durante la preparazione dell’opera, ha parlato a lungo, e lo ha fatto con quella cadenza da affabulatore antico che forse è il suo marchio più autentico. Ha parlato dell’amore delle decine di persone che hanno prestato la loro voce al progetto. Le canzoni? Quelle sono arrivate solo nel finale: tre pezzi quasi slegati dalla narrazione che li precedeva. Non come climax, non come scioglimento, ma come coda naturale di qualcosa che aveva già trovato la sua forma nel parlato.

Il vero centro della serata, sussurrato, ribadito, mai abbandonato, è stato lui, Renato Striglia. DJ radiofonico torinese, voce storica dei Murazzi, fondatore di Radio Banda Larga, custode per oltre vent’anni del sogno di fare una versione italiana di “Under Milk Wood” di Dylan Thomas. Sogno non realizzato a causa della prematura scomparsa, nel novembre del 2020, ma ripreso sei mesi dopo da Capossela che ci ha lavorato senza più fermarsi. Il tributo non è mai stato retorico, ma strutturale.

Striglia non era la dedica dell’opera: era la ragione per cui l’opera stessa esiste. E Capossela lo ha detto con quella semplicità diretta che, in un artista così netto, suona come la cosa più vera della serata: «È una storia d’amore, e di responsabilità verso un sogno che qualcuno non ha fatto in tempo a realizzare».

Molto spazio naturalmente anche alla figura di Dylan Thomas, autore dell’opera originale, che ha attraversato la serata come un fantasma necessario. Il poeta gallese muore a 39 anni nel novembre del 1953, due mesi prima che la BBC mandi in onda il suo ultimo lavoro, “Under Milk Wood”: il poema radiofonico per voci che racconta ventiquattr’ore in un villaggio immaginario dove i morti convivono con i vivi senza soluzione di continuità. Un’opera senza trama, solo il brulicare dell’umano zeppo di desideri, sogni, ossessioni, e la carnalità quotidiana di una comunità intera. Capossela ha lavorato su quel testo come si lavora su una partitura sacra, con libertà e rispetto insieme. Il risultato è un radiodramma di 56 voci, prodotto con Rai Radio3, disponibile su RaiPlay Sound.

Una serata che rimarrà molto probabilmente unica. Chi conosce Capossela ha contezza del suo modo di interpretare scenograficamente le sue presenze dal vivo, grazie alla sua innata capacità di costruire cosmogonie sonore, dove ogni dettaglio è calcolato. Stavolta no: sul palco c’era un artista nudo. Non nel senso della semplicità, ma della vulnerabilità scelta. Il pianoforte a lato, la voce al centro, il buio tutto attorno. Nessuna armatura. Il dialogo con il pubblico dello Strehler è stato di quelli amichevoli e alla pari: sembrava di averlo seduto accanto. «È un’occasione per educarsi a non avere paura del buio», aveva detto prima della serata. Non era una battuta, era una promessa. Totalmente rispettata.