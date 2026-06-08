Sicurezza a Saronno, la Lega: “Dalle parole ai fatti, servono interventi su tutto il territorio”

La Lega Lombarda di Saronno esprime pieno sostegno all’iniziativa promossa da alcuni cittadini sul tema della sicurezza urbana, condividendone l’obiettivo di riportare attenzione su un tema considerato prioritario per il decoro e la vivibilità della città.

“Come Lega – si legge nella nota – abbiamo sempre appoggiato e continueremo a sostenere ogni iniziativa civica che chieda più sicurezza, perché la legalità è un diritto di tutti e non un tema di parte”. Il movimento richiama inoltre le azioni intraprese negli anni passati, a partire dall’introduzione del daspo urbano e dai controlli rafforzati sul territorio durante l’amministrazione guidata da Fagioli, con servizi mirati anche con unità cinofile antidroga.

Nel comunicato si evidenzia anche il ruolo di interventi istituzionali sul fronte del controllo del territorio, come l’impiego dei Carabinieri del Gruppo Cacciatori e l’istituzione della presenza della Polizia Ferroviaria in stazione, definita “un risultato atteso da tempo e oggi da consolidare con una sede stabile”.

Secondo la Lega, tuttavia, il tema della sicurezza non riguarda soltanto l’area della stazione ma diversi quartieri cittadini, dove “degrado e insicurezza risultano diffusi”. Da qui la richiesta all’attuale amministrazione di “interventi concreti e non rinvii”.

Il comunicato si chiude con un richiamo politico più ampio al tema delle competenze istituzionali, sostenendo che una maggiore chiarezza tra livelli di governo avrebbe potuto rendere più efficace la gestione della sicurezza.

“La Lega sarà sempre al fianco dei cittadini che chiedono una Saronno più sicura e vivibile – conclude la nota – perché noi non ci limitiamo a promettere, ma abbiamo già dimostrato di agire”.