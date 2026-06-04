Sicurezza del territorio e fiumi puliti: il grido d’allarme che arriva da Brenta

La manutenzione dei corsi d’acqua e la prevenzione del dissesto idrogeologico diventano temi sempre più urgenti per i piccoli comuni montani, costretti a fare i conti con piogge improvvise e fiumi che esondano a causa dell’incuria. Gianpietro Ballardin, sindaco di Brenta, lancia un appello alle istituzioni superiori per ottenere risorse economiche concrete e una semplificazione burocratica che permetta interventi preventivi costanti sugli alvei e sulle sponde dei torrenti, evitando che ogni ondata di maltempo si trasformi in una tragedia per il territorio.

Il problema della pulizia dei fiumi

Il mutamento dei fenomeni atmosferici ha reso gli straripamenti una costante pericolosa. Spesso il problema non è solo l’intensità della pioggia, ma lo stato in cui versano i letti dei fiumi. L’accumulo di detriti, alberi caduti e sedimenti ostruisce il normale deflusso dell’acqua. Secondo il primo cittadino, è fondamentale che gli alvei vengano puliti con regolarità, insieme alla gestione della vegetazione lungo le fasce ripariali. Non si tratta di eliminare ogni traccia di verde, ma di un ripristino mirato per favorire lo scorrimento del flusso senza che questo acquisisca una velocità distruttiva.

I pericoli della montagna e l’effetto tappo

Nelle zone montane come quella dell’alto Varesotto, il rischio è amplificato dal legname e dal materiale ghiaioso che la corrente trascina a valle. Questi elementi possono creare dei veri e propri tappi in corrispondenza di ponti o restringimenti, alzando il livello del fondale e potenziando la forza della piena. La corretta manutenzione degli argini diventa quindi l’unica barriera efficace per contenere la furia degli elementi e proteggere i centri abitati situati lungo il percorso dell’acqua.

La solitudine dei piccoli Comuni

Nonostante la volontà e la conoscenza profonda del territorio, i piccoli Comuni si scontrano con la cronica mancanza di fondi. Le amministrazioni locali sono le prime a conoscere le criticità, ma le risorse per intervenire faticano ad arrivare dalla Regione o dagli enti preposti. «I Comuni sono gli enti che meglio di tutti sanno realizzare iniziative e investire risorse pubbliche a beneficio della collettività – la riflessione di Gianpietro Ballardin, sindaco di Brenta – ma servono i necessari finanziamenti che ci consentano di intervenire con una costante e continua manutenzione». Senza queste risorse, la prevenzione resta ferma sulla carta e i paesi restano vulnerabili.

L’appello contro la burocrazia

Oltre ai soldi, il nemico principale è la burocrazia. Procedure infinite e vincoli stringenti limitano l’operatività di chi vive la montagna quotidianamente. Ballardin chiede un cambio di passo alla politica amministrativa, che vada oltre le appartenenze e si concentri sulla sicurezza delle famiglie e delle attività economiche. «Non lasciateci soli, aiutateci per aiutare – l’accorato appello di Gianpietro Ballardin, sindaco di Brenta – la gente del nostro territorio ad evitare i dolori e i disastri a cui stiamo purtroppo assistendo in Italia, che non sono solo eccezionali ma una costante condizione della nostra vita quotidiana».