Sicurezza estiva a Busto Arsizio, la UIL risponde all’assessore: “Bene i rinforzi, ma servono investimenti sul personale”

Più pattuglie e più telecamere per garantire una movida sicura. È la ricetta annunciata dall’assessore alla Sicurezza del Comune di Busto Arsizio, Claudia Cozzi, in vista della stagione estiva e dei primi grandi eventi di “BA Estate”. Ma dal sindacato UIL FP arriva una richiesta precisa: sì al potenziamento dei servizi, ma senza un serio investimento sulle condizioni economiche degli agenti, il rischio è che le parole restino tali.

L’annuncio del Comune

Con l’estate alle porte e il centro cittadino che torna a riempirsi di giovani, specialmente nelle serate del giovedì. Palazzo Gilardoni alza il livello di attenzione. L’assessore ha annunciato il potenziamento della presenza di forze dell’ordine e l’implementazione delle telecamere aggiuntive a partire dalla Notte Bianca del 13 giugno, con l’atteso dj set di Roberto Ferrari, storica voce di Radio Deejay. In quell’occasione opereranno due pattuglie della Polizia Locale e altrettante delle forze statali, Polizia di Stato e Carabinieri.

La replica del sindacato

A prendere la parola è Antonio Durante, segretario per gli Enti Locali della UIL FP di Varese, che accoglie con favore l’attenzione dell’Amministrazione ma pone sul tavolo una questione che considera non più rinviabile.

«La Polizia Locale di Busto Arsizio ha sempre dimostrato grande disponibilità, professionalità e senso del dovere – scrive Durante nella nota sindacale, sottolineando come gli agenti abbiano – sempre garantito una presenza costante sia nel centro cittadino sia nei quartieri, spesso ben oltre le ordinarie esigenze di servizio». Un lavoro svolto quotidianamente in collaborazione con le altre forze di polizia, senza mai sottrarsi ai propri compiti.

Tuttavia, avverte il segretario, se si vuole davvero rafforzare il presidio del territorio occorre affrontare anche il nodo delle condizioni economiche del personale. Le indennità riconosciute agli agenti e agli ufficiali della Polizia Locale bustocca risultano «significativamente inferiori rispetto a quelle previste in numerosi Comuni limitrofi», una situazione che rischia di penalizzare proprio chi ogni giorno è in strada.

Gli strumenti normativi per intervenire non mancherebbero: il Decreto Sicurezza 2026, convertito in legge il 24 aprile scorso (Legge n. 54/2026), e il nuovo CCNL Enti Locali offrono, secondo la UIL FP, tutte le condizioni per aprire tavoli sindacali dedicati. Il problema, denuncia Durante, è che «da tempo i tavoli di trattativa vengono rinviati e le richieste avanzate dai lavoratori restano prive di risposte concrete».

L’appello: valorizzare chi lavora in strada

La conclusione della UIL FPL è netta: accanto agli annunci sul potenziamento dei servizi, è indispensabile aprire «un confronto serio e definitivo sul riconoscimento economico e professionale degli operatori». Investire sulla Polizia Locale, sostiene Durante, significa investire sulla sicurezza della città, valorizzando le donne e gli uomini che ne sono ogni giorno il presidio più visibile.