Sicurezza nei locali pubblici e negli eventi: un grande convegno alle Ville Ponti di Varese

Un grande incontro per fare il punto sulle regole, la gestione dei rischi e le buone pratiche legate alla sicurezza nei luoghi del divertimento e della somministrazione. Lunedì 29 giugno 2026, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, la “Villa Napoleonica” del Centro Congressi Ville Ponti di Varese ospiterà il convegno intitolato “La Sicurezza nei Locali di Pubblico Spettacolo e nei Pubblici Esercizi”. L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza oltre che ai professionisti del settore e ai giornalisti, nasce da un lavoro di squadra che vede uniti enti pubblici, uffici territoriali e associazioni di categoria.

Il programma e le voci istituzionali

I lavori si apriranno alle ore 14:00 con una fitta sessione di saluti istituzionali affidata ai vertici del territorio. Il pomeriggio, moderato dal giornalista Matteo Inzaghi, vedrà la partecipazione del Prefetto di Varese, Rosario Salvatore Pasquariello, del Presidente della Provincia, Marco Magrini, del Presidente della Camera di Commercio, Mauro Vitiello, e dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Sarà un momento importante per ribadire la centralità della collaborazione tra le istituzioni e il mondo economico locale.

Focus su Scia, vigilanza e antincendio

Subito dopo i saluti, la parola passerà ai tecnici per entrare nel vivo delle normative. Il ruolo della Prefettura e degli organi di vigilanza sarà illustrato da Niccolò Cescon, Viceprefetto Aggiunto di Varese. A seguire, Enrico Lanzalone, Comandante della Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa, approfondirà il tema della Scia per le manifestazioni temporanee. Un capitolo cruciale sarà quello dedicato alla sicurezza antincendio, curato direttamente dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, Ciro Bolognese, insieme a Pietro Viola, responsabile del settore formazione del Comando.

Tutela dei lavoratori e controlli sul campo

La seconda parte del convegno accenderà i riflettori sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, un tema quanto mai attuale per i locali pubblici. Gli esperti di ATS Insubria, Enrico Giavarini e Roberto Orazi, spiegheranno la gestione dei rischi e i requisiti igienico-sanitari necessari anche durante la somministrazione di cibi e bevande. Non mancherà un focus sui controlli: Leandro Gattuso dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro spiegherà i provvedimenti di sospensione dell’attività in caso di irregolarità, mentre il Luogotenente Andrea Cannella del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Varese illustrerà come si svolgono i procedimenti ispettivi.

Progettazione e tavola rotonda finale

L’ultima sessione tecnica riguarderà la progettazione delle aree e delle emergenze, introdotta da Giulia Guarnerio, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, e arricchita dagli interventi di Marco Piatti e Tiziana Petrillo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. L’evento si chiuderà con una tavola rotonda per ascoltare la voce del territorio, alla quale sono stati invitati i rappresentanti dei pubblici esercizi Juan Carlos Macchi per Confesercenti e Giordano Ferrarese per Fipe Confcommercio. La partecipazione al convegno, gratuita previa iscrizione online, dà diritto a 4 crediti formativi per ingegneri, architetti, geometri e periti industriali.