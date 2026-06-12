Sicurezza sul Ceresio, istituzioni e forze dell’ordine fanno squadra per la stagione estiva

Si è riunito a Campione d’Italia e Lavena Ponte Tresa il quarto Tavolo della Sicurezza per il Lago Ceresio, un incontro convocato dai Prefetti di Como e di Varese e organizzato dall’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla.

L’appuntamento ha visto la partecipazione di Prefetture, Questure, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Regione Lombardia e dei sindaci di numerosi Comuni della zona, uniti per definire le strategie operative in vista della stagione estiva.

Al centro del dibattito vi sono il potenziamento dei soccorsi in acqua, l’intensificazione dei controlli e lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera, considerati elementi cardine per sostenere l’importante crescita turistica che ha interessato il bacino negli ultimi dieci anni.

Regolamenti, videosorveglianza e il nodo dell’accordo con la Svizzera

Tra le principali novità operative emerge la proposta di un accordo con le autorità elvetiche per consentire il passaggio inoffensivo delle moto d’acqua a luci blu sul Ceresio. Questa misura punta a migliorare la rapidità degli interventi di polizia e di soccorso sull’intero bacino internazionale.

Sul fronte tecnologico, il Tenente Colonnello Paolo Zottola, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Como della Guardia di Finanza, ha annunciato che il Ceresio è il primo bacino lacustre in Italia a dotarsi di un sistema di videosorveglianza integrata a supporto delle fiamme gialle.

Attivo sperimentalmente sulla sponda sud nei Comuni di Lavena Ponte Tresa, Porto Ceresio e Brusimpiano, il sistema sarà esteso a Campione d’Italia, Valsolda, Claino con Osteno e Porlezza per il monitoraggio in tempo reale di coste, porti e pontili.

Il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, ha inoltre illustrato i recenti provvedimenti dell’Autorità di Bacino, tra cui il regolamento per l’utilizzo delle spiagge libere e il noleggio delle attrezzature balneari, oltre a un’ordinanza generale per la navigazione da diporto sui laghi Ceresio e Ghirla.

Pasquariello ha diffuso una circolare ai sindaci per richiamare l’attenzione sull’importanza di comportamenti prudenti, volti a prevenire incidenti legati alla balneazione in aree non idonee.

«Un lago internazionale che ha bisogno di più sicurezza»

Il Presidente dell’Autorità di Bacino, Massimo Mastromarino, ha posto l’accento sulla natura internazionale del lago: «Il Ceresio è un lago internazionale che necessita di standard sempre più elevati di sicurezza. Negli ultimi dieci anni il bacino ha conosciuto una forte crescita turistica che deve essere accompagnata da un adeguato potenziamento dei servizi».

Mastromarino ha inoltre confermato l’impegno a proporre in Assemblea lo stanziamento di risorse aggiuntive per la sicurezza delle rive e il salvataggio , portando anche i saluti di Agostino Ferrazzini, Presidente della Società Navigazione del Lago di Lugano, incentrati sulla necessità di formare adeguatamente il personale navigante.

Il Prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, ha espresso soddisfazione per il sistema di sinergie attivato, tracciando un parallelo con il vicino Lario: «La collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine ha permesso di costruire un sistema di sinergie efficace. Nonostante la forte pressione della navigazione turistica che caratterizza ad esempio il Lago di Como, la situazione sul Ceresio è oggi sotto controllo grazie agli interventi già attivati e ai presidi operativi presenti sul territorio».

Il Questore di Como, Filippo Ferri, ha confermato il supporto alle attività interforze, specificando che «la squadra delle acque interne partecipa alle pattuglie miste italo-elvetiche in servizio sul Ceresio».

Sul fronte della gestione dell’ordine pubblico nei centri minori, il Vice Questore Vicario di Varese, Elisabetta Silvetti, ha evidenziato «l’impegno delle Forze di Polizia nel garantire anche servizi straordinari a supporto dei piccoli Comuni, spesso interessati da affluenze consistenti di gruppi di giovani che possono generare situazioni di criticità».

Infine, il S.T.V. Marco Magliocco del Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano ha annunciato che, a partire dal 15 giugno, il reparto assumerà il coordinamento delle attività sui tre maggiori laghi lombardi.

Magliocco non ha escluso che in futuro i vertici della Guardia Costiera possano valutare un impiego stabile del Corpo anche sul Ceresio, per uniformare il dispositivo di sicurezza a quanto già avviene sui laghi di Como, Garda e Maggiore. All’incontro ha presenziato anche una delegazione della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS) con due unità cinofile.