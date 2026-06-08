Sicurezza urbana al centro del dibattito pubblico a Saronno: mozione in Consiglio e presidio davanti al Comune

Nelle ultime settimane a Saronno il tema della sicurezza urbana è tornato con forza al centro del dibattito pubblico e politico. Dopo una serie di episodi di microcriminalità che hanno particolarmente colpito i cittadini, l’argomento che sta animando confronti, prese di posizione e iniziative pubbliche. Questa sera il Consiglio comunale discuterà una mozione presentata da Forza Italia e dal consigliere indipendente Luca Amadio, mentre giovedì 11 giugno è in programma un presidio davanti al Municipio promosso da Paolo Bocedi, fondatore dell’associazione SOS Italia Libera.

Sicurezza al centro del confronto politico

L’iniziativa convocata da Bocedi prevede per giovedì 11 giugno una “protesta pacifica silenziosa” alle 18.30 davanti al Comune per chiedere alle autorità interventi più incisivi contro i fenomeni di microcriminalità che, secondo i promotori, stanno interessando la città.

Il tema approderà anche nell’aula consiliare, dove la sicurezza sarà oggetto di discussione attraverso una mozione presentata da una parte delle opposizioni. Un segnale di come la questione sia diventata uno dei principali argomenti del confronto politico cittadino.

L’adesione di Obiettivo Saronno

Nella mattinata di oggi è arrivata anche l’adesione della consigliera comunale Novella Ciceroni e della lista civica Obiettivo Saronno al presidio organizzato da Bocedi. In una nota, il gruppo civico spiega che la decisione nasce dall’ascolto delle preoccupazioni espresse dai cittadini e dalla convinzione che il tema della sicurezza debba essere affrontato con maggiore determinazione.

Secondo il comunicato, negli ultimi tempi si sarebbero moltiplicati episodi di furti, aggressioni, rapine, risse e vandalismi, con conseguenze sulla percezione di sicurezza da parte dei residenti e degli operatori economici. Obiettivo Saronno sottolinea inoltre che la partecipazione al presidio non rappresenta una scelta ideologica ma una richiesta di attenzione verso un problema considerato trasversale.

Una città che si interroga sulla sicurezza

Le recenti cronache cittadine hanno contribuito ad alimentare il dibattito. Diversi episodi di microcriminalità verificatisi nelle ultime settimane hanno riacceso le preoccupazioni di residenti e commercianti, riportando la sicurezza tra le priorità indicate da una parte della cittadinanza.

A far discutere non solo le risse per strada, gli scippi e gli episodi che, in particolare nelle ore notturne, hanno segnato le scorse settimane, ma anche la lettera indirizzata alla sindaca Ilaria Pagani (e resa pubblica sui social) di una cittadina che sollevato nuovamente il tena della sicurezza della stazione, e l’intervento dell’ex sindaco Augusto Airoldi che con il suo gruppo Saronno Civica ha riproposto il piano “Saronno 2030” che propone diversi interventi su questo tema, e che ha invitato tutte le forze politiche a lavorare insieme per dare risposte concrete alla città.

(Foto d’archivio)