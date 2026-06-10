Silvio Papini a “Figli di un gol Minore”: Leggiuno, Gigi Riva e un grande cuore biancorosso



Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.

Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

La storia calcistica di Silvio Papini inizia laddove il calcio è ancora passione pura e sogni da rincorrere: sul campo dell’oratorio di Leggiuno, un paese di mille anime con un destino calcistico decisamente fuori dal comune. Condividere le proprie origini con un mito assoluto come Gigi Riva diventa subito un divertente paradosso con gli amici («non sono nemmeno il miglior giocatore di un paese di 1000 anime»), ma il percorso del “Papo” prende presto una strada ben definita grazie al Varese Calcio. Compie tutta la trafila nel settore giovanile biancorosso, dagli allievi fino alla primavera, arrivando a sfiorare la prima squadra sotto la guida di un maestro del calibro di Nils Liedholm. Sebbene l’esordio ufficiale in campionato sfumi per un soffio – lasciandogli il ricordo agrodolce di una corsa verso la tribuna dopo aver sperato nell’unica panchina allora disponibile –, quella formazione biancorossa, ricca di futuri campioni come Claudio Gentile e GianpieroMarini, rimane impressa nel suo cuore. La svolta da professionista lo porta poi lontano da casa, prima nell’esperienza fisica di Castrovillari e poi oltre confine, a Lugano. In Svizzera contribuisce alla storica promozione in Serie A, adattandosi a un calcio maschio, robusto e privo di tatticismi esasperati, dove impara a farsi valere nei contrasti e dove condivide il campo con un leader nato del calibro di Ottmar Hitzfeld.

Appesi gli scarpini al chiodo, il legame indissolubile con il Varese si rigenera in una veste nuova, quella dirigenziale, che lo vedrà protagonista assoluto per più di un decennio, dal 2004 al 2015. È l’epopea d’oro firmata dalla famiglia Sogliano, iniziata con una telefonata a bruciapelo e tipicamente sbrigativa di papà Ricky che lo lancia nel ruolo di direttore sportivo. Da quel momento Papini ricopre ogni carica — da direttore generale a team manager, fino alla vicepresidenza — diventando l’uomo collante di una società capace di scalare le categorie fino alla Serie B sfiorando il miracolo della massima serie. Dotato di un occhio clinico per il talento, è proprio lui a scoprire e blindare in soli venti minuti di osservazione un giocatore simbolo come Neto Pereira, intuendone l’immensa classe superiore alla media. Amatissimo dalla tifoseria per la sua costante disponibilità e per quel modo genuino di interpretare il ruolo, Papini ha vissuto gli anni d’oro del Varese di Sannino e Maran senza mai scavalcare il confine del campo, mantenendo un rispetto sacro per i ruoli e lasciando un ricordo indelebile di competenza, umanità e profondo attaccamento alla maglia biancorossa. E questo lo ha reso un personaggio stimato e amato da popolo varesino.

Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.

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