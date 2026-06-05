Situazione sicurezza all’ex-ospedale di Cuasso al Monte: istituzioni a confronto in prefettura

Si è svolta presso la Prefettura di Varese una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Salvatore Pasquariello, dedicata all’esame della situazione dell’area dell’ex ospedale di Cuasso al Monte, al cui interno si trova anche la Comunità sociosanitaria “Il Sorriso” (in un immobile di proprietà di ATS Insubria), che ospita persone con disabilità cognitiva.

Alla riunione hanno partecipato i vertici provinciali delle forze di Polizia, i rappresentanti della Provincia e del Comune di Varese, il sindaco di Cuasso al Monte, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il direttore generale dell’ATS Insubria e il direttore generale dell’ASST Sette Laghi.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi gli esiti del sopralluogo interistituzionale effettuato nelle scorse settimane presso il complesso ospedaliero dismesso, dove sono state riscontrate criticità connesse al progressivo degrado della struttura, alla presenza di accessi abusivi e ai conseguenti profili di rischio per la sicurezza pubblica e per la pubblica incolumità.

Particolare attenzione è stata rivolta alle condizioni dell’area, già interessata in passato da episodi di vandalismo e dall’incendio dell’agosto 2025, che ha aggravato il deterioramento di parte degli immobili.

Al termine della riunione il prefetto ha disposto l’adozione di specifiche misure di vigilanza da parte delle forze di Polizia, con il concorso della Polizia locale, al fine di prevenire ulteriori intrusioni e garantire un costante monitoraggio dell’area.

Nel contempo, considerata la necessità di interventi strutturali idonei ad impedire l’accesso abusivo agli edifici e a rimuovere le condizioni di rischio esistenti, il prefetto ha interessato la Regione Lombardia affinché, nell’ambito delle proprie competenze, possa valutare e adottare le misure ritenute necessarie sotto il profilo programmatorio e finanziario per la definitiva messa in sicurezza del compendio.

«Continueremo – fa sapere la prefettura – a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, assicurando il coordinamento tra tutte le amministrazioni coinvolte al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e tutela della collettività».